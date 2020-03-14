5 قرارات و3 معلومات هامة ورسالتين للشعب المصرى.. ملخص مؤتمر رئيس الوزراء

كتب محمد مجدى السيسى

في العشرة سطور الآتيين، نلخص ما جاء في المؤتمر الصحفى للمهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، عقب لقائه بوزراء الصحة والتربية والتعليم والتعليم العالى والدولة لشئون الإعلام، على خلفية توجيه الرئيس السيسى بتعليق الدراسة في المدارس والجامعات خلال الأسوعين المقبلين، بدءاً من غداً .

ويستعرض "اليوم السابع" ملخص ما جاء في المؤتمر الصحفى على النحو التالى :

1. قرار بتعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات الأسبوعين المقبلين، بداية من غداً الأحد.

2. قرار بتخصيص 100 مليار جنيه لدعم الخطة الوقائية الشاملة لمواجهة كورونا.

3. قرار بتعليق الأنشطة الرياضية لمدة أسبوعين، فى المراكز والأندية والساحات، جنبا لجنب مع قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين.

4. قرار بتوجيه وزارة الداخلية بغلق أى مراكز يتم فى دروس أو أنشطة دراسية.

5. قرار بتعقيم كافة المدارس والجامعات خلال هذه الإجازة.

6. عدد الإصابات بمصر خلال الفترة الماضية، ووصلت لـ109 حالات حتى هذه اللحظة منهم من تم شفاؤهم ومنهم 7 حالات بين الطلاب .

7. الطلاب فى المدارس والجامعات يمثلون 25% من الشعب المصرى.

8. حجم الأمطار التى شهدتها مصر بلغ نصف مليار متر مكعب.

9. رسالة للشعب المصرى : "الإجازة لمدة أسبوعين فى المدارس والجامعات ليست للخروج والرفاهية، وارجو الاهتمام بالنظافة والصحة العامة".

10. رسالة لكبار السن بالبعد عن أى تجمعات والوقاية والتقليل من فرص التواجد فى التجمعات الكبيرة.