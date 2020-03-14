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عميد علوم القاهرة يؤكد جاهزية الكلية لتفعيل خطة الجامعة للتعليم عن بعد

السبت، 14 مارس 2020 11:40 م
عميد علوم القاهرة يؤكد جاهزية الكلية لتفعيل خطة الجامعة للتعليم عن بعد جامعة القاهرة - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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أكد الدكتور عبد الحميد وجدي المناوي عميد كلية العلوم جامعة القاهرة، حرص الكلية على تنفيذ خطة الجامعة لاستكمال الدراسة عن بعد، خلال فترة تأجيل الدراسة والتى من المقرر لها أن تبدأ غدا وتستمر لمدة 15 يوما، في إطار مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى.
 
وذكر المناوي أن الكلية أعدت خطة تنفيذية واضحة ومحددة المسئوليات بالتعاون مع جميع الوحدات ذات الصلة، منها وحدة التعليم الاليكتروني ووحدة تكنولوجيا المعلومات ووحدة إدارة الأزمات والكوارث ووحدة التدريب بالكلية، وبالتنسيق الكامل مع جامعة القاهرة، لتفعيل نظام التعلم عن بعد، بما يضمن جودة العملية التعليمية. 
 
و أشار المناوي فى بيان صادر منذ قليل ،  إلى أن الكلية عقدت عدة ورش عمل، قبل ذلك، لتدريب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب على كيفية تفعيل واستخدام المقررات الاليكترونية مشيرا الي ان الكلية بها العديد من المقررات الدراسية الاليكترونية بمختلف أقسام الكلية كالرياضيات وعلم الحشرات. كما عقدت الكلية عدة ورش عمل لرفع وعي منسوبي الكلية للاستفادة من حقائب المعلومات والمراجع الموجودة  ببنك المعرفة المصري. 
 
وأضاف المناوي أنه سيتم التنسيق مع وحدة التعليم الاليكتروني بجامعة القاهرة لرفع كافة المقررات الدراسية على موقع الكلية والجامعة، كما عملت الكلية على تحديث كلا من الموقع الإلكتروني للكلية وصفحة الكلية على اليوتيوب لسهولة ودعم التواصل بين كافة منسوبي الكلية من أعضاء هيئة التدريس والطلاب. 
 
وأشار عميد علوم القاهرة، إلى أن التجهيز لهذا الخطة البديلة، تم منذ فترة طويلة، يأتي ذلك في إطار تفعيل الكلية لخطط إدارة الأزمات والكوارث والمرتبطة بمدخلات ومخرجات وعمليات النظام التعليمي والبحثي والمجتمعي للكلية
 
وذكرت الدكتورة إيمان علاء الدين، المستشار الإعلامي للكلية، أن الكلية بها خطة تنفيذية واضحة منبثقة من خطة جامعة القاهرة للتحول نحو جامعة ذكية، تعتمد على الاستغلال الأمثل لجميع الموارد المادية والبشرية والبنية التحتية التكنولوجية بالكلية، وكذلك من خلال العمل على رفع وعي جميع منسوبي الكلية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب بأهمية وآليات التحول الرقمي وكذلك إتاحة كافة الفرص لتبادل الخبرات بين جميع منسوبي الكلية من أجل تحقيق الهدف المنشود، متمنيا أن يحفظ مصر قيادة وشعبا.
 
 
 

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