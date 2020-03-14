صور.. غلق مراكز الدروس الخصوصية بأحياء القاهرة تنفيذا لقرار رئيس الوزراء

كتب سيد الخلفاوى

في تحرك سريع لتطبيق قرار رئيس الوزراء بغلق المراكز التعليمية، وسناتر الدروس الخصوصية، لحماية المواطنين والوقاية من فيروس كورونا، شنت محافظة القاهرة عدد من الحملات لغلق السناتر التعليمية بعد صدور القرار بساعات.

وأسفرت الحملات عن إغلاق "سنتر تعليمي 87 شارع المقريزي و13 شارع الخليفة المأمون و21 شارع السخاوي و80 شارع الخليفة المأمون" وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق.

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وجه نوابه ورؤساء الأحياء بالتنسيق مع مديرية التربية و التعليم بالقاهرة والجهات الأمنية لغلق كافة المراكز التعليمية (السناتر) خلال فترة تعليق الدراسة حرصًا على الصحة العامة.

وأضاف محافظ القاهرة فى بيان له أن ذلك تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين وقرار رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات الكبيرة للوقاية من فيروس كورونا خلال تلك الفترة، كما وجه محافظ القاهرة مديرية التربية والتعليم باستغلال فترة تعليق الدراسة فى تعقيم جميع المنشآت التعليمية للوقاية من فيروس كورونا.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وكان المهندس مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أكد أنه طالب وزارة الداخلية، بمتابعة غلق كافة المراكز التعليمية خارج الدراسة، وذلك بعد قرار رئيس الجمهورية، بتعليق الدراسة فى الجامعات والمنازل لمدة أسبوعين تبدأ من غدا الأحد.

وأضاف مدبولى، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء أن خطة الدولة لمواجهة كورونا تشمل 3 إجراءات، ومنها مرحلة تفشى للوباء.

وكان الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، المتحدث باسم الوزارة، أكد أنه تم توجيه المحافظات والعاملين في المحليات بشن حملات على مراكز وسناتر الدروس الخصوصية، وذلك بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، مضيفا أن القرار جاء وفقا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، في إطار مواجهة والوقاية من فيروس كورونا، وتنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى تعليق الدراسة لمدة أسبوعين.