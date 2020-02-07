باختصار..أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الـ12ظهرا.. ارتفاع حالات الوفيات فى الصين إلى 636 بسبب كورونا.. أستراليا تحتفل بهطول أمطار لم تحدث من 20 عاما أخمدت حرائق.. الجيش اليمنى يسيطر على مواقع غرب الجوف

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لكى لا تبحث كثيرًا وتبقى على دراية دائمة، بجميع الأحداث سواء العالمية أو العربية، ينشر "اليوم السابع" ملخصا لأهم الأخبار والموضوعات خلال الساعات الماضية.

ارتفاع حالات الوفيات فى الصين إلى 636 بسبب "كورونا"

قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم الجمعة إن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا فى بر الصين الرئيسى ارتفع إلى 636 حالة حتى نهاية يوم الخميس، بزيادة 73 حالة عن اليوم السابق.

أستراليا تحتفل بهطول أمطار لم تحدث من 20 عاما أخمدت حرائق بالغابات

هطلت أكبر كمية أمطار خلال نحو 20 عاما على قطاع كبير من المناطق التي اجتاحتها حرائق الغابات في شرق أستراليا اليوم الجمعة لتخمد بعضا من أخطر الحرائق وتخفف عن المزارعين الذين يكافحون الجفاف منذ فترة.

عودة سفير بريطانيا إلى إيران بعد احتجازه لفترة وجيزة فى الشهر الماضى

أعلن السفير البريطانى لدى إيران فى منشور على الإنترنت عودته إلى طهران بعدما غادرها الشهر الماضى إثر احتجاز قوات الأمن الإيرانية له لفترة وجيزة مما أثار تكهنات بأنه قد لا يعود.

باحثون صينيون: أكل النمل الحرشفى سبب محتمل لفيروس كورونا

قال باحثون صينيون إن أكل النمل الحرشفى، وهو حيوان من الثدييات يجرى الاتجار به بطريقة غير مشروعة بسبب حراشيفه ولحمه، يعد عائلا وسيطا محتملا لفيروس كورونا الذى أودى بحياة أكثر من 600 شخص فى الصين.

مصرع 3 وإصابة 20 أخرين فى حادث سير فى باكستان

لقى ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب عشرون أخرون إثر اصطدام حافلة بشاحنة فى إقليم "بلوشستان" فى باكستان، وذكرت قناة (سماء) الباكستانية اليوم الجمعة قول مسئولين إن الحادث، الذى وقع مساء أمس، كان بسبب استخدام السرعة الزائدة فى القيادة، الحافلة كانت متجهة من مدينة "كراتشى" إلى بلدة "بنجكور" الواقعتين فى "بلوشستان".

روسيا: إسرائيل تتخذ الطائرات المدنية درعا لعملياتها العسكرية فى سوريا

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة إن إسرائيل تتخذ من الطائرات المدنية درعا خلال عملياتها العسكرية فى سوريا لإعاقة عمل منظومة الدفاع الجوى السورية.

الجيش اليمنى يسيطر على مواقع هامة غرب الجوف

أعلن الجيش اليمنى التابع للحكومة الشرعية، الخميس، استعادة مواقع وصفها بـ"الهامة" من قبضة جماعة أنصار الله "الحوثيين"، فى محافظة الجوف الحدودية مع السعودية. أعلن الجيش اليمنى التابع للحكومة الشرعية، الخميس، استعادة مواقع وصفها بـ"الهامة" من قبضة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، فى محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

قوات الاحتلال تمنع وصول المصلين من عرب 48 إلى المسجد الأقصى

منعت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الجمعة حافلات تنقل مصلين من الجليل والمثلث بأراضى عام 1948، من التوجه إلى المسجد الأقصى المبارك فى القدس المحتلة لأاداء، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن دوريات الشرطة الإسرائيلية أوقفت حافلات تنقل المصلين من الجليل والمثلث، فى شارع 6 وشوارع أخرى وعند مداخل القدس، وطالبتهم بالعودة من حيث أتوا.

الحكومة الموريتانية تشكل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ بنود الشراكة مع الإمارات

أعلنت الحكومة الموريتانية تشكيل لجنة عليا مكلفة بمتابعة تنفيذ بنود الشراكة التى أعلن عنها مع دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال زيارة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى إلى أبوظبى هذا الأسبوع.

وقالت الحكومة الموريتانية - فى بيان عقب اجتماع لمجلس الوزراء ترأسه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى - إن رئيس البلاد أعطى تعليماته بإنشاء لجنة عليا يترأسها الوزير الأول، مكلفة بمتابعة التنفيذ المحكم والسريع لبنود هذه الشراكة.