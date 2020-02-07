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مصرع 3 وإصابة 20 أخرين فى حادث سير فى باكستان

الجمعة، 07 فبراير 2020 11:20 ص
مصرع 3 وإصابة 20 أخرين فى حادث سير فى باكستان حادث - أرشيفية
أ ش أ

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لقى ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب عشرون أخرون إثر اصطدام حافلة بشاحنة فى إقليم "بلوشستان" فى باكستان، وذكرت قناة (سماء) الباكستانية اليوم الجمعة قول مسئولين إن الحادث، الذى وقع مساء أمس، كان بسبب استخدام السرعة الزائدة فى القيادة، الحافلة كانت متجهة من مدينة "كراتشى" إلى بلدة "بنجكور" الواقعتين فى "بلوشستان".

ولقى 3 أفراد حتفهم وأصيب 12 أخرون، الجمعة الماضى، إثر تصادم شاحنة بحافلة ركاب على طريق سريع فى إقليم (بلوشستان) يربط ما بين مدينة كراتشى ومدينة (شامان) فى الإقليم الواقع فى جنوب غرب باكستان، وذكرت قناة "سماء تى في" الباكستانية أن تم نقل المصابين إلى المستشفيات فى كراتشى لتلقى العلاج .

يذكر أن حوادث السير فى باكستان شائعة الحدوث؛ حيث يتجاهل سائقو المركبات إلى حد كبير قواعد المرور ومعايير السلامة على الطرق المتهالكة.

وأعلن وزير الصحة الباكستاني ظفر ميرزا، أن إسلام آباد حظرت كل رحلات الركاب الجوية من وإلى الصين وسط تفشي فيروس كورونا.
 
وقال ميرزا - في تصريحات نقلتها صحيفة (إكسبرس تريبيون) الباكستانية - إن سلطات بلاده انتهت من عمليات التخطيط السليمة لمنع تفشي الفيروس بمساعدة الصين، موضحا أنه تم الكشف على سبع حالات مشتبه في إصابتها بالفيروس في باكستان وجاءت نتيجة الفحوصات سلبية.
 
وأشار وزير الصحة إلى أنه تم تحديد إجراءات تشغيل قياسية في المطارات يخضع لها الأفراد العائدون من الصين.. مؤكدًا توجه فرق إلى كافة الأقاليم الباكستانية للتوعية والكشف لتجنب تفشي الفيروس.


أعلن وزير الصحة الباكستاني ظفر ميرزا، اليوم الأربعاء، أن إسلام آباد حظرت كل رحلات الركاب الجوية من وإلى الصين وسط تفشي فيروس كورونا.
وقال ميرزا - في تصريحات نقلتها صحيفة (إكسبرس تريبيون) الباكستانية - إن سلطات بلاده انتهت من عمليات التخطيط السليمة لمنع تفشي الفيروس بمساعدة الصين، موضحا أنه تم الكشف على سبع حالات مشتبه في إصابتها بالفيروس في باكستان وجاءت نتيجة الفحوصات سلبية.
وأشار وزير الصحة إلى أنه تم تحديد إجراءات تشغيل قياسية في المطارات يخضع لها الأفراد العائدون من الصين.. مؤكدًا توجه فرق إلى كافة الأقاليم الباكستانية للتوعية والكشف لتجنب تفشي الفيروس.


حادث

باكستان

كراتشى

بنجكور

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