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باحثون صينيون: أكل النمل سبب محتمل لفيروس كورونا

الجمعة، 07 فبراير 2020 11:19 ص
باحثون صينيون: أكل النمل سبب محتمل لفيروس كورونا صورة أرشيفية
(رويترز)

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 قال باحثون صينيون إن أكل النمل الحرشفى، وهو حيوان من الثدييات يجرى الاتجار به بطريقة غير مشروعة بسبب حراشيفه ولحمه، يعد عائلا وسيطا محتملا لفيروس كورونا الذى أودى بحياة أكثر من 600 شخص فى الصين.

وقالت جامعة جنوب الصين الزراعية التى قادت البحث فى بيان بموقعها على الإنترنت "هذا الاكتشاف الأخير سيكون ذا أهمية كبيرة للوقاية والسيطرة على منشأ (الفيروس)".

أكّد الرئيس الصيني شى جين بينج أنّ بلاده "قادرة تمامًا" على القضاء على فيروس كورونا المستجدّ، وأن اقتصاد الصين لن يتأثر بظهور هذا الفيروس القاتل،

وبحسب ما أوردت وسائل إعلام رسميّة، شدد الرئيس الصينى، خلال اتصال هاتفى مع نظيره الأمريكى اليوم الجمعة، دونالد ترمب، على أن اقتصاد بلاده قادر على مواجهة المستجدات، وأنه لن يتأثر على المدى البعيد بأزمة كورونا.

 وقال شي لترمب إنّ الصين "واثقة تمامًا وقادرة على القضاء" على الفيروس، بحسب تصريحات نقلها التلفزيون الوطنى، داعيا الولايات المتحدة إلى أن يكون ردّ فعلها على انتشار الفيروس "منطقيًا".

في سياق آخر، قال البيت الأبيض في بيان إن ترمب عبّر عن "ثقته" بقدرة الصين على التصدي لفيروس كورونا المستجد خلال محادثاته مع نظيره الصيني.

كما أشار البيان إلى أن "الزعيمين تحدثا بشأن مواصلة الاتصالات والتعاون المكثفين بين الجانبين".

وكانت الصين انتقدت الاثنين الولايات المتحدة بشدة لفرضها قيودا على دخول المواطنين الصينيين إلى أراضيها بسبب كورونا، واتهمت واشنطن ب"بث الذعر" في رد فعلها على انتشار الفيروس.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونيانج إن الولايات المتحدة "لم تقدم مساعدة مهمة"، وكانت "أول من قام بإجلاء طاقم قنصليته في ووهان وتحدث عن سحب جزئي لطاقم سفارته وفرض قيود دخول على المسافرين الصينيين".

يأتي هذا في وقت يتخوف العديد من المراقبين من إمكانية تأثر الاقتصاد العالمي بتلك الأزمة الصحية المستجدة، التي طالت "عملاقاً اقتصادياً".

 


الصين

النمل الحرشفى

كورونا

فيروس كورنا

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