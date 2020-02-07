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الجمعة، 07 فبراير 2020 07:14 ص
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ارتفاع حالات الوفيات فى الصين إلى 636 بسبب "كورونا"

الجمعة، 07 فبراير 2020 07:14 ص
ارتفاع حالات الوفيات فى الصين إلى 636 بسبب "كورونا" كورونا
رويترز

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قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم الجمعة إن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا فى بر الصين الرئيسى ارتفع إلى 636 حالة حتى نهاية يوم الخميس، بزيادة 73 حالة عن اليوم السابق.

ومن بين العدد الإجمالى، سجل إقليم هوبى بوسط البلاد ومركز تفشى الفيروس 69 حالة وفاة منها 64 حالة فى مدينة ووهان عاصمة الإقليم.

وفى أنحاء بر الصين الرئيسى كانت هناك 3143 حالة إصابة جديدة مؤكدة أمس الخميس، ومن ثم يصل إجمالى عدد المصابين إلى 31161 مصابا.

وفى إقليم هوبى زادت الإصابات بواقع 2447 حالة وبلغ العدد الإجمالى به 22112 إصابة. وزاد عدد المصابين فى ووهان 1501 أمس الخميس.

وفى السياق نفسه، ذكرت وزارة النقل الصينية إن الصين ستنشئ مناطق للحجر الصحي في سيارات النقل العام لتقليل خطر انتشار فيروس كورونا الجديد خلال ذروة السفر في نهاية عيد الربيع.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية"شينخوا"، بالإضافة إلى السيطرة على عدد الركاب في وسائل النقل العام وتعزيز النظافة والتعقيم، ستخصص مساحة معزولة في نهاية سيارات النقل العام كمكان للحجر الصحي المؤقت في حالة الطوارئ، وفقا لما قال تساي توان جيه المسؤول في الوزارة خلال مؤتمر صحفي.

وأضاف المسؤول أن الركاب الذين يعانون من ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة أو تظهر عليهم أي أعراض مشتبه بها أخرى خلال الرحلة سوف يتم عزلهم في هذه الأماكن ونقلهم إلى محطة اختبار للمزيد من الفحص في أقرب وقت ممكن.

سوف تشهد البلاد ارتفاعا في عدد رحلات العودة في 9 فبراير، ومن المتوقع القيام بحوالي 400 مليون رحلة ركاب خلال النصف الثاني من ذروة سفر عيد الربيع، بانخفاض بنسبة حوالي 70 % عن العام الماضي.

 
 

 


كورونا

الصين

إقليم ووهان الصينى

لجنة الصحة الوطنية بالصين

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