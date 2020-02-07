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روسيا: إسرائيل تتخذ الطائرات المدنية درعا لعملياتها العسكرية فى سوريا

الجمعة، 07 فبراير 2020 07:46 ص
روسيا: إسرائيل تتخذ الطائرات المدنية درعا لعملياتها العسكرية فى سوريا الجيش الروسى فى سوريا
أ ش أ

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قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة إن إسرائيل تتخذ من الطائرات المدنية درعا خلال عملياتها العسكرية فى سوريا لإعاقة عمل منظومة الدفاع الجوى السورية. 
وقال الناطق باسم الوزارة اللواء إيجور كوناشينكوف، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" إنه "في الـ6 من فبراير الجاري، وبعد الساعة الثانية فجر الخميس، شنت أربع مقاتلات من طراز إف 16 تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية، ودون دخولها المجال الجوي السوري، غارات بثمانية صواريخ (جو - أرض) على ضواحي العاصمة السورية دمشق، وقامت الدفاعات الجوية السورية بالتصدي بفاعلية للغارات الإسرائيلية".
وأضاف البيان: أنه "في نفس الوقت الذي شنت فيه المقاتلات الإسرائيلية غاراتها في ضواحي دمشق وبالقرب من مطار دمشق الدولي، كانت طائرة ركاب من طراز إيرباص - 320 تحمل على متنها 172 شخصا تستعد للهبوط في المطار قادمة من طهران".
ونوه كوناشينكوف: "بفضل العمليات التقنية والتشغيلية لمراقبي برج مطار دمشق والتشغيل الفعال لنظام مراقبة الحركة الجوية الأوتوماتيكي، واللذان تمكنا من إبعاد وإخراج الطائرة المدنية من منطقة مجال إطلاق الصواريخ المضادة وإنزالها بأمان في مدرج مطار بديل في قاعدة حميميم الروسية في الساحل السوري".
وأوضح الناطق "أن سلوك هيئة الأركان الإسرائيلية أثناء تنفيذها عملياتها العسكرية الجوية واستغلالها للطائرة المدنية بهدف إعاقة عمل منظومة الدفاع الجوي السورية بات سمة تنتهجها القوات الجوية الإسرائيلية .. وهذه الاستراتيجية التي تنتهجها إسرائيل في عملياتها، للأسف، لا تكترث بأرواح مئات المدنيين الأبرياء".


روسيا

إسرائيل

سوريا

وزارة الدفاع الروسية

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