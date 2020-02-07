أستراليا تحتفل بهطول أمطار لم تحدث من 20 عاما أخمدت حرائق بالغابات

(رويترز)

هطلت أكبر كمية أمطار خلال نحو 20 عاما على قطاع كبير من المناطق التي اجتاحتها حرائق الغابات في شرق أستراليا اليوم الجمعة لتخمد بعضا من أخطر الحرائق وتخفف عن المزارعين الذين يكافحون الجفاف منذ فترة.

لكن المسؤولين حذروا من احتمال حدوث سيول وانهيارات أرضية في نيو ساوث ويلز أكبر ولايات أستراليا من حيث عدد السكان.

وقال شين فتزسيمونس مفوض مكافحة الحرائق في الولاية "إنها تقصم ظهر موسم الحرائق هذا بلا شك. الأمطار جيدة للأنشطة التجارية والمزارع ولإخماد بعض هذه الحرائق التي نكافحها منذ شهور طويلة".

ودمرت سلسلة من الحرائق الضخمة منذ سبتمبر أيلول أكثر من 28 مليون فدان بأستراليا كما أودت بحياة 33 شخصا وأدت إلى نفوق أكثر من مليار حيوان ودمرت آلاف المنازل.

أخذ كثيرون من الأستراليين هدنة من خطر حرائق الغابات اليوم الخميس بفضل الأمطار الغزيرة على بعض مناطق الولايات الشرقية لكنها كانت مشوبة بخطر آخر إذ تشير التوقعات إلى أن إعصارا مداريا سيجتاح شمال غرب البلاد في مطلع الأسبوع.

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرات من العواصف الرعدية الشديدة في ولاية كوينزلاند الجنوبية الشرقية، ومن السيول في أكثر من 20 منطقة في ولاية نيو ساوث ويلز بعد بدء هطول أمطار غزيرة يتوقع أن تستمر لعدة أيام.

وقال مايك فونيل من هيئة الأرصاد الجوية لهيئة الإذاعة الأسترالية "نتوقع أن تصل الأمطار الغزيرة إلى الساحل الشمالي الشرقي لنيو ساوث ويلز ثم تسير ببطء نحو الجنوب".