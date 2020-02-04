سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 04 فبراير 2020 11:57 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

هل تحميك المشروبات والأطعمة الطبيعية من كورونا ؟

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 10:00 م
هل تحميك المشروبات والأطعمة الطبيعية من كورونا ؟ كورونا
فاطمة ياسر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حالة من الرعب أصيب بها العالم أجمع حول انتشار فيروس كورونا، وفي ظل البحث عن أفضل اللقاحات والعلاجات الخاصة بالفيروس، يجب عليك البحث عن أفضل المشروبات الطبيعة والأطعمة التي تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي وحمايتك من الفيروسات بشكل عام،  وذلك وفقا لموقع "healthline".

هناك العديد من الأطعمة  والمشروبات التي تعمل علي زيادة الجهاز المناعي، وتقلل فرص الإصابة بالفيروسات المنتشرة، ومنها:

-الثوم
 

أثبتت العديد من الدراسات الطبية، والأبحاث الحديثة أن الثوم يساهم في علاج العديد من الفيروسات، فهو مضادات حيوي قوي وله فعالية كبير في تقوية الجهاز المناعي، وذلك نتيجة لما يحتويه من فيتامينات وعناصر غذائية هامة، ولذا يمكنك تناول فص من الثوم مع ملعقة من العسل يوميا.

-العسل
 

هناك دراسة أجريت في العام 2011، كشف  خلالها الباحثون أن عسل النحل يساعد في تقوية الجهاز المناعي بشكل كبير، فهوي يحتوي علي مضادات طبيعية تساعد بشكل كبير في مكافحة العدوي وتقليل فرص الإصابة بالفيروسات المنتشرة، ولذا يمكنك تناول معلقة منه في الصباح علي الريق، وأيضا عليك تحلية مشروباتك به.

-الزنجبيل
 

يعد الزنجبيل مضاد حيوي قوي، فتناوله يساهم في محاربة الجسم للفيروسات وتقليل فرص الإصابة بها، كما أنه يساعد في تقوية نشاط الجهاز المناعي وتقليل فرص الإصابة بأي مرض يخصه، ولذا عليك تناوله كمشروب يوميا.

-الجريب فروت
 

يعد الجريب فروت مطهر قوي في الجسم، وطارد للفيروسات، فهو غني بمضادات الأكسدة وهذا يجعله من الأطعمة الجيدة في ارتفاع الجهاز المناعي وتقويته والحد من الإصابة باي فيروس بالجسم.  

-الينسون
 

أثبتت العديد من الدراسات الطبية أن تناول كوبا من مشروب الينسون يساعد بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي، والحد من الإصابة بالفيروسات، ولذا عليك تناول كوبا من الينسون يوميا ومحلي بالعسل الأبيض.


مكافحة الفيروسات الطبيعية

تعرف علي ابرز مكافحات الفيروسات الطبيعية

ابرز مكافحات الفيروسات الطبيعية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الخمرة تعمل أكتر من كدة.. مطرب شهير يوزع 50 ألف دولار على معجبيه.. فيديو

الخمرة تعمل أكتر من كدة.. مطرب شهير يوزع 50 ألف دولار على معجبيه.. فيديو

الصحف المصرية: الجيش المصرى الأول عربيا وأفريقيا والتاسع عالميا.. 3 اتفاقيات مصرية سويسرية فى التعليم والاستثمار.. الحكومة: مشروعات الطرق ساهمت فى تقدم مصر.. و46 شركة طيران تعلق رحلاتها للصين

الصحف المصرية: الجيش المصرى الأول عربيا وأفريقيا والتاسع عالميا.. 3 اتفاقيات مصرية سويسرية فى التعليم والاستثمار.. الحكومة: مشروعات الطرق ساهمت فى تقدم مصر.. و46 شركة طيران تعلق رحلاتها للصين

وزيرة الهجرة: المفاوضات كانت شاقة من أجل استعادة الصيادين المصريين..فيديو

وزيرة الهجرة: المفاوضات كانت شاقة من أجل استعادة الصيادين المصريين..فيديو

السودان: الاشتباه بإصابة 4 حالات عائدين من الصين بفيروس كورونا

السودان: الاشتباه بإصابة 4 حالات عائدين من الصين بفيروس كورونا

وزير التعليم يقرر السماح لحملة المؤهلات العليا العمل بالتدريس تطوعًا

وزير التعليم يقرر السماح لحملة المؤهلات العليا العمل بالتدريس تطوعًا

زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب غرب تركيا

زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب غرب تركيا

فيتنام تعلن رصد فيروس إنفلونزا الطيور H5N6 شديد العدوى

فيتنام تعلن رصد فيروس إنفلونزا الطيور H5N6 شديد العدوى

تكلفة البيليت المستورد تنخفض 600 جنيه منذ شهر ديسمبر لصالح شركات الدرفلة

تكلفة البيليت المستورد تنخفض 600 جنيه منذ شهر ديسمبر لصالح شركات الدرفلة

رسائل سياسية غامضة.. جنيفر لوبيز تفتخر بالفتيات المشاركات معها فى Super Bowl

رسائل سياسية غامضة.. جنيفر لوبيز تفتخر بالفتيات المشاركات معها فى Super Bowl

فيديو.. مواجهات الأهلى مع الثلاثى المحتمل بربع نهائى أفريقيا.. الانتصارات أكثر

فيديو.. مواجهات الأهلى مع الثلاثى المحتمل بربع نهائى أفريقيا.. الانتصارات أكثر

فيديو معلوماتى.. احذر الأبيض.. إزاى تفهم ألوان تقييم امتحان تانية ثانوى الإلكترونى؟

فيديو معلوماتى.. احذر الأبيض.. إزاى تفهم ألوان تقييم امتحان تانية ثانوى الإلكترونى؟

قاتلة ابن شقيقتها بالقليوبية: "مش بيحترمنى فخنقته بإيدى"

قاتلة ابن شقيقتها بالقليوبية: "مش بيحترمنى فخنقته بإيدى"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة