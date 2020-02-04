هل تحميك المشروبات والأطعمة الطبيعية من كورونا ؟

فاطمة ياسر

حالة من الرعب أصيب بها العالم أجمع حول انتشار فيروس كورونا، وفي ظل البحث عن أفضل اللقاحات والعلاجات الخاصة بالفيروس، يجب عليك البحث عن أفضل المشروبات الطبيعة والأطعمة التي تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي وحمايتك من الفيروسات بشكل عام، وذلك وفقا لموقع "healthline".

هناك العديد من الأطعمة والمشروبات التي تعمل علي زيادة الجهاز المناعي، وتقلل فرص الإصابة بالفيروسات المنتشرة، ومنها:

-الثوم



أثبتت العديد من الدراسات الطبية، والأبحاث الحديثة أن الثوم يساهم في علاج العديد من الفيروسات، فهو مضادات حيوي قوي وله فعالية كبير في تقوية الجهاز المناعي، وذلك نتيجة لما يحتويه من فيتامينات وعناصر غذائية هامة، ولذا يمكنك تناول فص من الثوم مع ملعقة من العسل يوميا.

-العسل



هناك دراسة أجريت في العام 2011، كشف خلالها الباحثون أن عسل النحل يساعد في تقوية الجهاز المناعي بشكل كبير، فهوي يحتوي علي مضادات طبيعية تساعد بشكل كبير في مكافحة العدوي وتقليل فرص الإصابة بالفيروسات المنتشرة، ولذا يمكنك تناول معلقة منه في الصباح علي الريق، وأيضا عليك تحلية مشروباتك به.

-الزنجبيل



يعد الزنجبيل مضاد حيوي قوي، فتناوله يساهم في محاربة الجسم للفيروسات وتقليل فرص الإصابة بها، كما أنه يساعد في تقوية نشاط الجهاز المناعي وتقليل فرص الإصابة بأي مرض يخصه، ولذا عليك تناوله كمشروب يوميا.

-الجريب فروت



يعد الجريب فروت مطهر قوي في الجسم، وطارد للفيروسات، فهو غني بمضادات الأكسدة وهذا يجعله من الأطعمة الجيدة في ارتفاع الجهاز المناعي وتقويته والحد من الإصابة باي فيروس بالجسم.

-الينسون



أثبتت العديد من الدراسات الطبية أن تناول كوبا من مشروب الينسون يساعد بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي، والحد من الإصابة بالفيروسات، ولذا عليك تناول كوبا من الينسون يوميا ومحلي بالعسل الأبيض.