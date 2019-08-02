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4 طرق طبيعية لتقوية المناعة ..منها زهرة الإخناسيا

الجمعة، 02 أغسطس 2019 09:00 ص
4 طرق طبيعية لتقوية المناعة ..منها زهرة الإخناسيا زهرة الإخناسيا - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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الجهاز المناعي هو نظام الدفاع الذي يحمي جسمك من الأمراض، ويتكون من مجموعة من الخلايا والأنسجة والأعضاء التي تعمل معًا كفريق واحد، للدفاع عن الجسم وحمايته ضد العوامل الخارجية والالتهابات، ويمكنك أن تقوى جهاز المناعة لديك بطرق طبيعية، وفقاً لموقع Step to health.

علاجات لتقوية الجهاز المناعي
 

من المهم تقوية جهاز المناعة لديك لأنه يحميك من المرض، فإذا كان جهاز المناعة لديك لا يعمل بشكل صحيح ، فقد يتسبب في حدوث مشكلات لك، وإليك بعض العلاجات الطبيعية التي تساعدك على تقوية جهاز المناعة.

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الثوم
 

يحتوي الثوم على مركبات الكبريت والأليسين والأجوين، وفقا لعدة دراسات ، فإن هذه المركبات تقضي على البكتيريا وتنشط الجهاز المناعي في الجسم، بالإضافة إلى احتوائه على مضادات للجراثيم وللفيروسات ومضادات الفطريات، فهو يساعد أيضًا في الحفاظ على صحة قلبك.

زهرة الإخناسيا
 

من الأعشاب الجيدة لتقوية جهاز المناعة لديك، وهو نبات له خصائص المضادات الحيوية، وهذا أمر رائع لتحفيز جهاز المناعة، وهو يساعدك على الحصول على مستويات طاقة جيدة ويقلل من الإجهاد والتعب.

عشبة الاخناسيا
عشبة الاخناسيا

عشبة مخلب القط
 

هناك الكثير من الخصائص الطبية والعلاجية لعشبة مخلب القط، حيث إن تأثيره الإيجابي على الجهاز المناعي هو الذي يعزز دفاعات الجسم.

البروبايوتيك
 

يمكن تناول مكملات البروبيوتيك، وهى بكتيريا نافعة للجهاز الهضمى وتعمل على تقوية المناعة،   إذا كنت تريد تقوية جهاز المناعة لديك، فإن تناول البروبيوتيك مهم للغاية لمنع البكتيريا السيئة في الجسم، ومن الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك هي: الزبادي، الكرنب، اللبن الرايب، الشيكولاته الداكنة، والأعشاب البحرية.

 


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