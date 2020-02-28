اليوم السابع
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3 تمارين يومية تقوى عضلات الفخذ وتحميك من الكسور

الجمعة، 28 فبراير 2020 07:00 ص
3 تمارين يومية تقوى عضلات الفخذ وتحميك من الكسور ألم أسفل الظهر والفخذ
كتبت فاطمة خليل

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عضلات الفخذ من العضلات الأساسية التي نستخدمها بشكل يومى، وهى ضرورية ليس فقط  لتحريك جسمك فحسب، ولكنها ضروري أيضًا لأداء الأنشطة اليومية مثل الخروج من الكرسي أو المشي أو القيام بأي تمرين، لذا من المهم أن يكون لديك عضلات مفصلية مرنة لتؤدّي المهام اليومية بسهولة، وفى هذا التقرير نقدم 3 تمارين يومية لتقوية عضلات الفخذ وكذلك تساعدك على توازن جسمك وتقلل تعرضك لخطر السقوط.

ووفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا" فإن الجلوس على الكرسي طوال اليوم يمكن أن يجعل عضلاتنا تعانى من التيبس والجمود، وتقيد حركتنا ويزيد من خطر الإصابة أو التعرض للكسور.

وعضلات الفخذ المرنة مهمة للحفاظ على استقرار وتوازن الجسم.

1
 

تمرين الفخذ الأمامي
 

الخطوة 1: قف على الأرض مع وضع قدميك بالتوازى مع مفصل الورك.

الخطوة 2: حرك ساقك اليمنى إلى الأمام وخفض جسمك حتى تصل زاوية الساق الأمامية والخلفية إلى 90 درجة.

الخطوة 3: حافظ على الركبتين عموديتان على أصابع قدميك مع ثني ساقك اليسرى دون لمس الأرض.

الخطوة 4: توقف لمدة 2-3 ثواني، ثم اضغط على الكعب الأيمن للرجوع إلى وضع البداية.

الخطوة 6: كرر الشيء نفسه مع الساق اليسرى.

2
 

تمرين الفخذ العكسى
 

الخطوة 1: قف على الأرض مع قدمك بالتوازى مع مفصل الورك واليدين بجانبك.

الخطوة 2: اجعل قدمك اليمنى إلى الأمام ، ثني ركبتك لجعل زاوية 90 درجة.

الخطوة 3: أفرد قدمك اليسرى إلى الخلف.

الخطوة 4: توقف لمدة 2-3 ثواني. ثم اضغط على الكعب الأيمن للرجوع إلى وضع البداية.

الخطوة 6: كرر الشيء نفسه مع الساق الأخرى.

3
 

تمرين الفخذ الجانبي
 

الخطوة 1: قف على الأرض مع جعل قدميك معًا ويديك على الوركين.

الخطوة 2: قم بخطوة كبيرة (حوالي قدم واحدة) إلى يمينك. وهذه نقطة البداية.

الخطوة 3: أفرد ساقك اليمنى إلى جانبك والعكس، كما في الصورة.

الخطوة 3: توقف لمدة ثانية ثم عد إلى وضع البداية.

الخطوة 4: كرر الشيء نفسه مع الساق الأخرى.

 


تمارين لتقوية عضلات الفخذ

تقوية عضلات الفخذ

عضلات الفخذ

تمارين الارداف

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