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لو بتقع كتير وخايف من كسر العظم.. 10 نصائح لتقليل خطر السقوط

الأربعاء، 05 يونيو 2019 09:30 ص
لو بتقع كتير وخايف من كسر العظم.. 10 نصائح لتقليل خطر السقوط السقوط المتكرر
كتبت فاطمة خليل

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السقوط المتكرر من أكثر المشاكل التى تصيب كثير من الناس خاصة كبار السن، و قد يؤدي بك إلى فقدان الثقة في قدرتك على الحركة وهذا يمكن أن يؤثر على شعورك بالاستقلال وكذلك كثرة السقوط يجعلك أكثر عرضة للإصابة بكسر العظام، بحسب موقع jeanhailes.

السقوط

السقوط
 

10 نصائح لتقليل خطر السقوط
 

-تأكد من أن لديك ما يكفي من الأضواء داخل وحول المنزل لجعل التنقل في المناطق المظلمة وفي الليل أسهل.

-نقل العناصر الصغيرة من الأثاث التى تزيد من خطر السقوط لديك.

-قلل من عدد السجاد في منزلك إذا كان له سطح غير مستوى.

- حاول جعل منزلك بدون سلالم فى داخله.

- اختيار نوعية سجاد لا تسبب الانزلاق خاصة فى أرضية الحمام والأسطح التى تجعل من السهل تعرضك للانزلاق.

-اختر الأحذية التي توفر لك ما يكفي من الدعم والجر.

-تحقق ما إذا كانت الأدوية الخاصة بك يمكن أن تؤثر على التوازن.

-تحقق من فحص نظرك بانتظام للتأكد من تصحيح رؤيتك.

-الفحص الطبي - قم بفحص دوري حتى يتمكن طبيبك من تقييم قوة عظامك وكيف تمشي.

-التوازن وتمارين تقوية العضلات.


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