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صور.. الأمين العام للأمم المتحدة يتلقى هدايا تذكارية من السيخ فى باكستان

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 02:00 م
صور.. الأمين العام للأمم المتحدة يتلقى هدايا تذكارية من السيخ فى باكستان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس
رويترز

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تلقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس هدايا تذكارية من أفراد مجتمع السيخ أثناء زيارته لمعبد السيخ المقدس جوردوارا داربار صاحب فى كارتاربور بباكستان. وكان قد وصل أنطونيو جوتيريس باكستان، الأحد الماضى فى زيارة تستغرق أربعة أيام، واستقبل الأمين العام للأمم المتحدة الممثل الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة منير أكرم وكبار المسئولين فى وزارة الخارجية والأمم المتحدة فى باكستان لدى وصوله إلى قاعدة نور خان الجوية.

يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة قد أشاد بالخطوات التى تتخذها الحكومة الباكستانية للتعامل مع تغيير المناخ، وأكد على ضرورة بذل الجهود المشتركة للتغلب على الآثار المناخية الضارة في جميع أنحاء العالم، داعيا جميع الدول إلى تحقيق الوحدة في الصفوف للتغلب على التحديات.

وهنأ الحكومة الباكستانية على نجاح حملة زرع 10 مليارات شجرة في جميع أنحاء البلاد، مشيرا إلى أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضروري للتغلب على قضايا الفقر والاختلالات بين الجنسين والبطالة والأمن الغذائي وحقوق الإنسان.
الهدايا-الذكارية
الهدايا الذكارية

جانب-من-الزيارة
جانب من الزيارة

زيارة-الأمين-العام-للأمم-المتحدة-أنطونيو-جوتيريس-لمعبد-للسيخ
زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس لمعبد للسيخ

الأمين-العام-للأمم-المتحدة-أنطونيو-جوتيريس
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس

 


أنطونيو جوتيريس

السيخ

الأمين العام للأمم المتحدة

باكستان

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