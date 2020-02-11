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أخبار × 24 ساعة.. وزيرة الصحة: لم يتم رصد أى حالات مشتبه إصابتها بفيروس كورونا

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. وزيرة الصحة: لم يتم رصد أى حالات مشتبه إصابتها بفيروس كورونا الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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الصحة

الكورونا

الزراعة

التعليم

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