أخبار × 24 ساعة.. وزيرة الصحة: لم يتم رصد أى حالات مشتبه إصابتها بفيروس كورونا

كتب وليد عبد السلام

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى.

الصحة: الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم بين 14 مليون طالب بالابتدائية

وزيرة الصحة: لم يتم رصد أى حالات مشتبه إصابتها بفيروس كورونا بجميع المحافظات

فيديو.. 4 حالات تمكن المرأة من استخراج بطاقات تموين باسمها

وزيرة التضامن: ندرس زيادة المبالغ المخصصة للأرامل والمطلقات

لجنة أراضى الدولة تسترد 1.4 مليون متر و 18 ألف فدان وتناشد باستكمال إجراءات التقنين

المترو: الخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق تعمل بانتظام ولا يوجد أى حريق أو أعطال

مرصد الكهرباء: 23 ألف 400 ميجا وات احتياطى بالشبكة اليوم

التعليم: كشف طبى لـ 13 مليون طالب لمكافحة أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم