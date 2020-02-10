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المترو: الخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق تعمل بانتظام ولا يوجد أى حريق أو أعطال

الإثنين، 10 فبراير 2020 10:43 م
المترو: الخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق تعمل بانتظام ولا يوجد أى حريق أو أعطال المترو ارشيفية
كتب رضا حبيشى

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أكدت شركة مترو الأنفاق، في بيان لها، أن الخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق تعمل بانتظام ولا يوجد أى حريق أو أعطال، وكانت تردد أنباء عن وجود حريق في إحدى محطات الخط الأول لمترو الأنفاق، مما أثار الذعر بين الركاب.

 

وكانت شركة المترو قامت بتقسيم خطوطه إلى 10 مناطق خلال استقلالها بواسطة الاشتراك أيًا كان نوع الاشتراك، سواء طلاب أو شرطة أو جيش أو قطاع عام أو جمهور عادى، وحددت لكل منطقة سعرًا مختلفًا وفق عدد المحطات المدرجة ضمن هذه المنطقة، وجاءت تقسيمة المترو لخطوط كالتالى:

 

منطقة (1) وتشمل 8 محطات هى (الشهداء – العتبة – محمد نجيب – سعد زغلول – عرابي – جمال عبد الناصر – الأوبرا – السادات).

 

منطقة (2) تشمل 5 محطات هى ( السيدة زينب – الملك الصالح – مار جرجس – الزهراء – دار السلام)

 

منطقة (3) وتشمل 8 محطات هى (الدقى – البحوث – جامعة القاهرة – فيصل – الجيزة – ضواحى الجيزة – ساقية مكى – المنيب).

 

منطقة (4) وتشمل 8 محطات هى ( الأهرام – كلية البنات – استاد القاهرة – أرض المعارض – العباسية – عبده باشا – الجيش – باب الشعرية).

 

منطقة (5) وتشمل 6 محطات هى (سراى القبة – حمامات القبة – كوبرى القبة – منشية الصدر – الدمرداش – غمرة).

 

منطقة (6) وتتضمن 7 محطات هى (شبرا الخيمة – كلية الزراعة – المظلات – الخلفاوى – سانت تريزا – روض الفرج – مسرة).

 

منطقة (7) وتتضمن 6 محطات هى (حدائق المعادى – المعادى – ثكنات المعادى – طرة البلد – كوتسيكا – طرة الأسمنت).

 

منطقة (8) وتشمل 7 محطات هى (المرج الجديدة – المرج – عزبة النخل – عين شمس – المطرية – حلمية الزيتون – حدائق الزيتون).

 

منطقة (9) وتشمل 6 محطات هى ( المعصرة – حدائق حلوان – وادي حوف – جامعة حلوان – عين حلوان – حلوان)

 

منطقة (10) وتشمل 4 محطات هي (هارون – هليوبوليس – الف مسكن – نادي الشمس).

 

وقالت شركة المترو، إن قيمة الاشتراك تحدد من خلال حساب ومعرفة عدد المناطق التى يمر بها الراكب خلال الرحلة ابتداء من محطة الركوب إلى محطة الوصول، ويتم معرفة إن كان الراكب مر بمنطقة واحدة أو منطقتين أو ثلاثة أو أكثر، وبناء على عدد هذه المناطق التى سيمر بها الراكب يتم حساب قيمة اشتراكه، حيث تتراوح عدد محطات كل منطقة بين 4 إلى 8 محطات وفق تقسيمة شركة المترو.

 


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