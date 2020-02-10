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وزيرة التضامن: ندرس زيادة المبالغ المخصصة للأرامل والمطلقات

الإثنين، 10 فبراير 2020 09:10 م
وزيرة التضامن: ندرس زيادة المبالغ المخصصة للأرامل والمطلقات وزيرة التضامن
كتب رامى محيى الدين

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قالت وزيرة التضامن، الدكتورة نيفين القباج، إن مجلس الدولة أفاد بعدم الاستحقاق بشأن العلاوات الخمس المتأخرة لأصحاب المعاشات، مشيرة إلى أن هناك عدة أطراف وجهات ومنها مجلس النواب يسعى لصالح المواطنين، لافتة إلى أنه فى حالة اتخاذ قرار مع مجلس الدولة بشأن العلاوات الخمس سيتم إعداد قانون.

وأضافت وزيرة التضامن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على خلال تقديمه لبرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة الحدث اليوم: "نحن نبحث عن أفضل حل لصالح المواطن، والدولة في نفس الوقت، وعندما يتم إصدار قرار من مجلس الدولة في حال تغير القرار الأخير سيتم إعداد القانون ولن يستغرق أكثر من ساعتين.

وأشارت إلى أن الرئيس السيسي دائما ما يوصى بأصحاب المعاشات، والفئات الأولى بالرعاية، وتكافل وكرامة، مشيرة إلى أن الموازنة ليست الفيصل النهائي، ونحن لن ندخر جهدا في أن نوفى هذه الحقوق بالدراسة والتنسيق في إطار موارد الدولة المتاحة والتشريعات الموجودة.

 

وأكدت وزيرة التضامن، أن هناك دراسة لزيادة المبالغ التي تحصل عليها الأرامل والمطلقات، وهناك طفرة فى التعاون مع بنك ناصر والمؤسسات الاقتصادية والمجتمع المدنى، قائلا:" الهدف أن نزيد المبالغ التى تخص المعيلات والأطفال.. والفترة القادمة تحمل بشائر خير".

 


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