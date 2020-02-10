فيديو.. 4 حالات تمكن المرأة من استخراج بطاقات تموين باسمها

كتب مدحت وهبة

تستخرج بطاقة التموين فى العادة للرجل المتزوج الذى لديه أسرة، وفقا للشروط والقواعد المنظمة لاستخراج بطاقات التموين، لكن بعض الحالات تستطيع المرأة استخراج بطاقة تموين باسمها، فى ظل حرص وزارة التموين على استفادة هؤلاء السيدات وأسرهن من منظومة دعم السلع التموينية والخبز المدعم.

"اليوم السابع" ينشر أهم المعلومات عن الحالات التى تستطيع المرأة استخراج بطاقات تموين باسمها وفقا للشروط.

١- تستخرج بطاقة تموين للمرأة "الأرملة".

٢- المرأة المطلقة وذلك بموجب وثيقة.

٣- المرأة المهجورة بوجود شهادة من قسم الشرطة تفيد حالة الهجر.

٤- المرأة التى بلغت أكثر من 40 عاما ولم تتزوج وتقيم بمعيشة مستقلة.