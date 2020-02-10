سوبر كورة
Ads
الإثنين، 10 فبراير 2020 03:01 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

لجنة أراضى الدولة تسترد 1.4 مليون متر و 18 ألف فدان وتناشد باستكمال إجراءات التقنين

الإثنين، 10 فبراير 2020 01:51 م
لجنة أراضى الدولة تسترد 1.4 مليون متر و 18 ألف فدان وتناشد باستكمال إجراءات التقنين المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت قوات إنفاذ القانون أعمال الموجة الخامسة عشرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.

وقالت  لجنة أراضى  الدولة، إن الموجة الخامسة عشرة يجرى تنفيذها بالتنسيق الكامل بين كافة جهات الدولة وبالتعاون الكامل بين وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات؛ تنفيذاً لتوجه الدولة بالقضاء تماماً على ظاهرة التعدى على أراضى الدولة ومواجهة كافة مظاهر الخروج على القانون.

وأضافت فى بيان لها  اليوم الإثنين، أن قوات إنفاذ القانون تمكنت على مدى ستة أيام من إزالة 3660 حالة تعدٍ فى كافة المحافظات منها 1156 حالة تعدٍ على أراضى بناء بلغت مساحة الأراضى المستردة منها نحو 18 ألف فدان كانت المساحة الأكبر منها فى المنيا، التى استردت قوات إنفاذ القانون فيها 7352 فداناً، بينما استردت فى الجيزة 6525 فداناً وفى بنى سويف 3271 فداناً.

وعلى مستوى أراضى البناء تمكنت قوات إنفاذ القانون من تنفيذ 2499 قرار إزالة استردت من خلالها أكثر من 1.3 مليون متر مربع كانت المساحة الأكبر منها فى كفر الشيخ (302 ألف متر) ثم القاهرة (113 ألف متر ) والفيوم (58 ألف متر) والسويس 52 ألف متر.

وأكد تقرير الأمانة الفنية للجنة العليا برئاسة اللواء عبدالله عبدالغنى أن قوات إنفاذ القانون تعمل فى كافة المحافظات على تنفيذ قرارات الإزالة وفقاً للقانون، مشيراً إلى الجهد الذى تبذله وزارة التنمية المحلية فى حصر حالات التعدى بالتنسيق مع المحافظات، وكذلك جهود وزارتى الدفاع والداخلية فى تأمين عمليات الإزالة للتعديات مع الالتزام التام بالقانون.

وأشار التقرير إلى أن موجة الإزالة سوف تواصل أعمالها وفقاً لتوجيهات اللجنة العليا مع التأكيد على التزام المحافظات وجهات الولاية المختلفة بالتنسيق فيما بينهم لمنع عودة التعدى مرة أخرى على الأراضى المستردة واتخاذ الإجراءات الحاسمة فى حق من يتهاون فى حماية تلك الأراضى.

وفى الوقت نفسه أكدت اللجنة العليا على مناشدة المواطنين مقدمى طلبات التقنين بالإسراع باستكمال الإجراءات المطلوبة للتقنين؛ حرصا على مصالحهم فى تقنين أوضاعهم، ومنعا لضمهم إلى موجات الإزالة كحالات تعدٍ، وأكدت اللجنة أنها كما تحرص على التقنين وتسليم العقود للجادين، تلتزم أيضا بتنفيذ القانون ضد كل من يخالف شروط التقنين أو يرفض استكمال إجراءاته سواء سداد رسوم الفحص والمعاينة أو يمتنع عنها.

 


اراضى الدولة

استرداد الاراضى

تقنين وضع اليد

اخبار مصرية

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ازالة 242 حالة تعد على أرضى الدولة فى محافظة بنى سويف

السبت، 08 فبراير 2020 05:59 م

رئيس مدينة الطود يناقش ملفات النظافة والتجميل وتقنين أراضى الدولة

الجمعة، 07 فبراير 2020 03:53 م

تنفيذ 19 قرار إزالة للتعديات على أراضى الدولة غرب الإسكندرية

الجمعة، 07 فبراير 2020 03:19 م

صور.. ضربات قوية فى الموجة الـ15 لمواجهة التعديات على أراضى الدولة بالإسكندرية.. تنفيذ 78 قرار إزالة فى بحيرة مريوط خلال شهر .. 20 قرار بإزالة تعد على حرم المنشآت بأحياء غرب ..والمحافظ: نسترد حقوق البلد بحزم

الجمعة، 07 فبراير 2020 03:14 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رسمياً.. الأمن يوافق على إقامة قمة الأهلي والزمالك باستاد القاهرة

رسمياً.. الأمن يوافق على إقامة قمة الأهلي والزمالك باستاد القاهرة

البنك المركزى يمد مهلة سداد مديونيات المصانع المتعثرة ويوقف الأحكام ضدها

البنك المركزى يمد مهلة سداد مديونيات المصانع المتعثرة ويوقف الأحكام ضدها

مدرب الترجى: جاهزية اللاعبين 200% ضد الزمالك ضرورية للتتويج بالسوبر

مدرب الترجى: جاهزية اللاعبين 200% ضد الزمالك ضرورية للتتويج بالسوبر

بدء انسحاب القوات الأمريكية من 15 قاعدة عسكرية فى العراق

بدء انسحاب القوات الأمريكية من 15 قاعدة عسكرية فى العراق

قلب الأم .. صينية تضع أولادها في أكياس بلاستيكية خوفا من كورونا .. فيديو

قلب الأم .. صينية تضع أولادها في أكياس بلاستيكية خوفا من كورونا .. فيديو

للعام الـ3.. احتفالية BT100 تحت رعاية رئيس الوزراء بحضور رموز مجتمع الأعمال

للعام الـ3.. احتفالية BT100 تحت رعاية رئيس الوزراء بحضور رموز مجتمع الأعمال

فيديو معلوماتى.. رحلة التعافى من كورونا.. الصين وتايلاند تعلنان عن أدوية للفيروس

فيديو معلوماتى.. رحلة التعافى من كورونا.. الصين وتايلاند تعلنان عن أدوية للفيروس

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة من الأربعاء مع انعدام فرص سقوط الأمطار

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة من الأربعاء مع انعدام فرص سقوط الأمطار

تنفيذ أكبر مصنع فوسفات بالوادى الجديد باستثمارات 15 مليار جنيه أبريل المقبل

تنفيذ أكبر مصنع فوسفات بالوادى الجديد باستثمارات 15 مليار جنيه أبريل المقبل

الصحة العالمية تحذر من إصابات مثيرة للقلق بـ"كورونا" لا علاقة لها بالصين

الصحة العالمية تحذر من إصابات مثيرة للقلق بـ"كورونا" لا علاقة لها بالصين

الرئيس السيسى يفتتح غداً مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إيجبس 2020"

الرئيس السيسى يفتتح غداً مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إيجبس 2020"

محمد صلاح يسيطر على كل أرقام ليفربول منذ حضوره إلى "أنفيلد"

محمد صلاح يسيطر على كل أرقام ليفربول منذ حضوره إلى "أنفيلد"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة