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الصحة: الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم بين 14 مليون طالب بالابتدائية

الإثنين، 10 فبراير 2020 06:55 م
الصحة: الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم بين 14 مليون طالب بالابتدائية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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اعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن انطلاق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض "الأنيميا والسمنة والتقزم" لطلاب المرحلة الابتدائية، اليوم، بجميع محافظات الجمهورية، وذلك للنهوض بصحة الطفل والوقاية من الأمراض الأكثر انتشارًا فى إطار الاهتمام بصحة المواطن المصرى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
 
وأوضح الدكتور محمد حسانى مساعد وزير الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة أن المبادرة تستهدف فحص 14 مليون طالب من الصف الأول إلى الصف السادس الابتدائى، مشيرًا إلى أنه يتم تشخيص الحالات المصابة بالأنيميا والسمنة وقصر القامة والنحافة وتحويلهم إلى العيادات التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى لتلقى العلاج بالمجان. 
 
وأشار حسانى إلى أن المبادرة تستهدف 6 مليون و 400 ألف طالب بمدارس الحضر، بالإضافة إلى 7 مليون و600 ألف طالب بمدارس الريف.
 
وأضاف حسانى أنه تم تشكيل فرق تشمل أطباء وتمريض وأخصائى معمل ومدخلى بيانات للعمل بالمبادرة، حيث تم تدريب الفرق وأطباء الصحة المدرسية على طرق الفحص وفقًا لمعايير الجودة، بالإضافة إلى عقد العديد من الندوات التثقيفية لرفع الوعى الصحى وأهمية الغذاء الصحيح عند الطلاب.
 
وأكد حسانى أن المبادرة استمر تنفيذها على 3 مراحل، بجميع محافظات الجمهورية منذ انطلاقها يوم 16 فبراير من العام الماضى، حيث تم الانتهاء من فحص 10 ملايين و710 آلاف و525 طالبًا.
 
 
 
 
 

 


الصحة

السكان

التقزم

السمنة

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