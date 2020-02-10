سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 11 فبراير 2020 12:06 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

للناخب قبل ساعات من الاقتراع "بالجيزة وملوى"..

7 خطوات للإدلاء بصوتك فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب

الإثنين، 10 فبراير 2020 10:41 م
7 خطوات للإدلاء بصوتك فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب صناديق اقتراع- أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية القواعد المتبعة لإدلاء الناخب بصوته فى الانتخابات، حيث نصت عليها المادة 44 من القانون وتأتى أبرز هذه القواعد كالتالى:

1- يكون إدلاء الناخب بصوته فى الانتخاب بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك، وعلى رئيس اللجنة الفرعية التحقق بنفسه من شخصية الناخبة والناخب، ثم يسلم لأيهما البطاقة الانتخابية.

2 - يجب أن تكون البطاقة ممهورة بخاتم اللجنة الفرعية او توقيع رئيسها أو خاتمه وبتاريخ الانتخاب.

3 - ينتحى الناخب خلف الساتر المخصص لذلك فى قاعة الانتخابات، ويثبت رأيه فى بطاقة الانتخاب، ثم يضعها فى الصندوق الخاص لوضع البطاقات، وفقا للإجراءات التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.

4 - وجوب أن يغمس الناخب اصبعه فى الحبر الفسفورى، كضمانة لعدم تكرار التصويت.

5 - إن كان الناخب من ذوى الاحتياجات الخاصة على نحو يمنعه من أن يثبت بنفسه رأيه فى البطاقة، فله أن يبديه بنفسه شفاهة على انفراد لرئيس اللجنة الفرعية الذى يثبته فى البطاقة، ويثبت رئيس اللجنة الفرعية حضوره فى كشف الناخبين.

6 - يوقع الناخب قرين اسمه بخطه أو ببصمه إبهامه وذلك فى كشف الناخبين باللجنة الفرعية المثبت به كل أسماء الناخبين المقيدين أمامها، ويوقع أمين اللجنة الفرعية أمام اسم الناخب الذى أبدى رأيه.

ويعد توقيع الناخب والأمين فى هذا الكشف دليلا على حضور الناخب وتسلمه البطاقة أو البطاقات المعدة لذلك وإبداء رأيه فى الانتخاب.

7 - اثبات شخصية الناخب..لا يقبل فى اثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر المتضمن الرقم القومى.

وتنطلق غدا الثلاثاء عملية الاقتراع فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرتى الجيزة وملوى بالمنيا للمصريين فى الداخل، والتى تستمر على مدار يومى الثلاثاء والأربعاء، لاختيار نائبين للدائرتين بعد وفاة شاغليهما بالبرلمان.

وتبدأ عملية التصويت فى التاسعة صباحا وتنتهى فى التاسعة مساء أو مع اخر نائب موجود بالمجمع الانتخابى، ويتخلل العملية ساعة راحة كانت قد حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات من الساعة الثالثة وحتى الرابعة عصرا.

 

 

 
 

 

 


الهيئة الوطنية للانتخابات

الانتخابات التكميلية

انتخابات الجيزة وملوى

اخبار مصريه

اخبار عاجله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الوطنية للانتخابات: 300 قاضى و1000 موظف يشرفون على انتخابات الجيزة وملوى

الإثنين، 10 فبراير 2020 04:12 م

الوطنية للانتخابات تتواصل مع الجهات المعنية لإتمام تجهيزات انتخابات الجيزة وملوى.. محمود الشريف: تأكدنا من ملائمة السفارات والقنصليات كمقار لعملية التصويت.. والمراكز الانتخابية فى الداخل جاهزة لاستقبال الناخبين

الأحد، 02 فبراير 2020 08:00 م

تعرف على مهام لجنة رصد مخالفة ضوابط الدعاية فى انتخابات الجيزة وملوى

الثلاثاء، 28 يناير 2020 03:08 ص

غلق باب تنازلات المرشحين فى انتخابات الجيزة وملوى اليوم

الأربعاء، 22 يناير 2020 01:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحف المصرية: «اليوم السابع» بمقر إقامة المصريين داخل الحجر الطبي بمطروح.. البنك المركزي يمد مهلة سداد مديونيات المصانع المتعثرة.. النواب يوافق على تعديل قانون قوائم الكيانات الإرهابية بشكل نهائي

الصحف المصرية: «اليوم السابع» بمقر إقامة المصريين داخل الحجر الطبي بمطروح.. البنك المركزي يمد مهلة سداد مديونيات المصانع المتعثرة.. النواب يوافق على تعديل قانون قوائم الكيانات الإرهابية بشكل نهائي

التموين: صرف 35% من المقررات التموينية لشهر فبراير حتى الآن

التموين: صرف 35% من المقررات التموينية لشهر فبراير حتى الآن

المترو: الخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق تعمل بانتظام ولا يوجد أى حريق أو أعطال

المترو: الخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق تعمل بانتظام ولا يوجد أى حريق أو أعطال

متحدث "الرى": نأمل الوصول لاتفاق بشأن سد النهضة خلال الأربعاء والخميس المقبلين

متحدث "الرى": نأمل الوصول لاتفاق بشأن سد النهضة خلال الأربعاء والخميس المقبلين

محافظ دمياط: صرف تعويض للصيادين العائدين من اليمن واستخراج تصاريح صيد لهم

محافظ دمياط: صرف تعويض للصيادين العائدين من اليمن واستخراج تصاريح صيد لهم

وزيرة التضامن: ندرس زيادة المبالغ المخصصة للأرامل والمطلقات

وزيرة التضامن: ندرس زيادة المبالغ المخصصة للأرامل والمطلقات

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة القمة بين الأهلى والزمالك 24 فبراير

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة القمة بين الأهلى والزمالك 24 فبراير

رسمياً.. الأمن يوافق على إقامة قمة الأهلي والزمالك باستاد القاهرة

رسمياً.. الأمن يوافق على إقامة قمة الأهلي والزمالك باستاد القاهرة

البنك المركزى يمد مهلة سداد مديونيات المصانع المتعثرة ويوقف الأحكام ضدها

البنك المركزى يمد مهلة سداد مديونيات المصانع المتعثرة ويوقف الأحكام ضدها

مدرب الترجى: جاهزية اللاعبين 200% ضد الزمالك ضرورية للتتويج بالسوبر

مدرب الترجى: جاهزية اللاعبين 200% ضد الزمالك ضرورية للتتويج بالسوبر

بدء انسحاب القوات الأمريكية من 15 قاعدة عسكرية فى العراق

بدء انسحاب القوات الأمريكية من 15 قاعدة عسكرية فى العراق

قلب الأم .. صينية تضع أولادها في أكياس بلاستيكية خوفا من كورونا .. فيديو

قلب الأم .. صينية تضع أولادها في أكياس بلاستيكية خوفا من كورونا .. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة