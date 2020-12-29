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ضبط طبيبة نساء لحيازتها أدوية غير مصرح بها فى عيادتها بشبرا الخيمة

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 02:26 ص
ضبط طبيبة نساء لحيازتها أدوية غير مصرح بها فى عيادتها بشبرا الخيمة أدوية - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من ضبط طبيبة بمركز طبى بدائرة قسم ثانى شبرا الخيمة، لحيازتها عقاقير ومواد كحولية ومخدرة، محظور تداولها بالعيادات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أحمد سالم الدقميري مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بشن حملة بمشاركة ضباط مباحث القسم مع الإدارة الصحية بشبرا الخيمة، بعد استئذان النيابة العامة، حيث تمكنت من ضبط دكتورة نساء وتوليد داخل عيادتها الكائنة بدائرة القسم، وضبط كميات مختلفة من المواد المخدرة، منها: أقراص "يرولين، وهالو ثان، وزجاجات كحولية"، محظور تداولها بالعيادات إلا من خلال فواتير.

وحرزت الحملة، المضبوطات ولم يوجد ثمة فواتير لها تفيد السماح بتداولها، وتحرر محضر بالواقعة، وجار عرضها على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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امن القليوبية

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