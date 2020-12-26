اليوم السابع
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الرئيس اليمنى: نريد أول اجتماع رسمى للحكومة الجديدة فى عدن وبشكل عاجل

السبت، 26 ديسمبر 2020 02:46 م
الرئيس اليمنى: نريد أول اجتماع رسمى للحكومة الجديدة فى عدن وبشكل عاجل رئيس اليمن
كتب عامر مصطفى

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أكد عبد ربه منصور هادي، الرئيس اليمني، إن أهم أولويات الحكومة الجديدة هي مواجهة التحديات الاقتصادية، قائلا: "نريد أول اجتماع رسمي للحكومة الجديدة في عدن وبشكل عاجل".

وتابع الرئيس اليمني، خلال كلمة، أن المشروع الحوثى يشكل خطرا عل كل اليمنيين من صعدة وحتى المهرة.

يذكر أن السفير السعودى لدى اليمن محمد آل جابر، أكد أن تشكيل الحكومة الجديدة جاء بفضل تجاوب الأطراف اليمنية وتنفيذ التزاماتها المتفق عليها فى اتفاق الرياض، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة مرحلة جديدة ومبشرة لليمنيين.

وقال آل جابر - فى تصريحات لقناة (العربية) الاخبارية اليوم السبت - أن السعودية حريصة على استقرار اليمن، وستدعم كل الجهود بهذا الصدد .

واعتبر رئيس الوزراء اليمنى الدكتور معين عبدالملك، فى وقت سابق اليوم، إعلان حكومة الكفاءات السياسية، بمثابة تتويج للجهود المبذولة من الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى وقيادة المملكة العربية السعودية.


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اليمن

الحوثيين

عدن

حكومة اليمن

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