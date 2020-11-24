رئيس قسم الفيزياء ببورسعيد يوضح سبب اختياره ضمن الـ2% من علماء العالم

بورسعيد محمد فرج

أكد الدكتور وليد مسلم رئيس قسم الفيزياء بكلية العلوم جامعة بورسعيد بأن تخصصه فيزياء نظرية البلازما وسبق قيامه بنشر 140 بحثا فى المجلات العالمية المتخصصة من خلال الفرع العلمى "البلازما" بهدف مزيد من دراسة التطبيقات المختلفة للبلازما فى الصناعة والفضاء مثل الاندماج النووى وصناعة اشباه وصلات الإلكترونيات.

وقال من خلال تصريحات لـ"اليوم السابع" إن اختياره جاء عن مجمل 140 بحثا قام بنشرها فضلا عن البعثات العلمية فى المانيا والنمسا وايطاليا بجانب العديد من الزيارات للجزائر والسعودية وغيرها من البلدان العربية.

وأضاف العالم المصرى بأنه صاحب فكرة إنشاء مدرسة البلازما "على مستوى الشرق الأوسط" حيث بدأ العمل بمدرسة البلازما فى 2016 بهدف الاطلاع على كافة الأبحاث ومناقشة الأساتذة المشاركون حيث يشارك أكثر من 70 باحث يتوافدون من كل جامعات مصر فضلا عن مشاركة بعض الطلاب من الدول العربية مثل اليمن والعراق والسودان.

وتابع بأنه يقوم حاليا بتنظيم مدرسة للبلازما لطلاب البكالوريوس والدراسات العليا والتى سوف تعقد خلال شهر مارس 2021 لتعريف الطلاب الدور الحيوى للبلازما بجانب الإطلاع على أحدث الأبحاث العالمية.

وفى ذات السياق أكد وليد، العالم المصرى بأنه أشرف على 30 رسالة ماجستير ودكتوراه فى مصر والجزائر بجانب حصوله على 6 مشاريع بحثية فى البلازما من المانيا والسعودية ومصر مضيفا : أنه محكم دولى الاكثر من 35 مجلة بحثية متخصصة فى الفيزياء والبلازما وعضوا فى الهيئة الاستشارية لمجلة تصدرها الجمعية الملكية بالسويد.

ومن جانبه أكد أن تكريمه كمصرى وسام على صدره كما يشعر بالفخر لانتمائه للدكتور صلاح كامل اللبنى الأب الروحى لفيزياء البلازما فى مصر.

وفى وقت سابق أصدرت جامعة ستانفورد الأمريكية قائمة بأسماء "أعلى 2% من علماء العالم" الأكثر استشهادًا فى مختلف التخصصات وعددهم حوالى 160 ألف عالم من 149 دولة اعتماداً على قاعدة بيانات‎ Scopus 22 تخصص علمى و 176 تخصص فرعى للباحثين الذين نشروا ما لا يقل عن 5 أوراق بحثية، واحتوت هذه القائمة على 396 عالما مصريا من مختلف الجامعات والمراكز البحثية.

قال الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد خلال تصريحات صحفية أن قائمة جامعة ستانفورد الأمريكية أدرجت 5 علماء مصريين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وهم الدكتور خالد زكى محمد الوكيل كلية العلوم قسم العلوم البيئية، الدكتور ناصر محمد حسنى كلية العلوم قسم الكيمياء، الدكتور مؤمن صلاح الدين رفعت كلية العلوم قسم الكيمياء ومعار بجامعة سعودية، الدكتور وليد مسلم كلية العلوم قسم الفيزياء، الدكتور ممدوح عياد جاد الله كلية الهندسة قسم الهندسة الكيمائية.

ومن جانبه أعرب رئيس جامعة بورسعيد عن مدى سعادته بخالص التهنئة القلبية على هذا الاختيار طبقا لدراسة عن جامعة ستانفورد بالولايات المتحدة الأمريكية وفخره واعتزازه بكل ما حققته الجامعة وتقدمها بالتصنيفات الدولية العالمية.

ووجه التهنئة إلى كل أعضاء هيئة التدريس والعلماء والباحثين بالجامعة لحصولهم على هذا التصنيف الذى يعكس مدى الجهد المبذول خلال الفترة الأخيرة فى مجال البحث العلمى فضلا عن زيادة عدد الأبحاث المنشورة لدعم الباحثين بكافة الإمكانيات اللازمة لتحقيق مراكز متقدمة بالتصنيفات الدولية العالمية بمختلف التخصصات.