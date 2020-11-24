حصاد الوزارات.. الرى تتوقع سقوط أمطار غزيرة غدا على السواحل الشمالية

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.
حصاد الوزارات.. الرى تتوقع سقوط أمطار غزيرة غدا على السواحل الشماليةالثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 05:00 م
مصطفى مدبولى
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