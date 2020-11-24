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حصاد الوزارات.. الرى تتوقع سقوط أمطار غزيرة غدا على السواحل الشمالية

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 05:00 م
حصاد الوزارات.. الرى تتوقع سقوط أمطار غزيرة غدا على السواحل الشمالية مصطفى مدبولى
إعداد - إسماعيل رفعت

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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