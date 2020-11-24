مفتى الجمهورية يدين الاعتداء الإرهابى على محطة بترول بالسعودية

كتب لؤى على

أدان الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم- الهجوم الإرهابى الغاشم الذى استهدف محطة توزيع منتجات بترولية فى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وأكد مفتي الجمهورية فى بيانه، اليوم الثلاثاء، أن الجماعات والتنظيمات الإرهابية جميعها إلى زوال وستذهب جميع عملياتها الإجرامية التي ارتكبتها إلى مزبلة التاريخ.

ودعا مفتى الجمهورية إلى ضرورة استمرار التنسيق والتعاون العربى التام فى مواجهة العمليات والهجمات الإرهابية التي تشنها الجماعات والتيارات الإرهابية التى تسعى لنشر العنف والخراب فى المنطقة العربية.

وكانت قد أعربت وزارة الخارجية، أمس الإثنين، عن بالغ إدانتها واستنكارها لاستهداف ميليشيا الحوثى عبر مقذوف خزان للوقود فى محطة توزيع المنتجات البترولية فى شمال مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وأكدت الخارجية رفض مصر التام واستنكارها الشديد لمثل هذه الأعمال التخريبية الإرهابية، التى تُرتكب ضد منشآت حيوية بالمملكة، وبما يستهدف أمن الشقيقة السعودية وكذا استقرار امدادات الطاقة.

وأضافت: "هذا، وتُعيد مصر التأكيد على تضامنها، حكومةً وشعباً، مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفها بجانب السعودية فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وصون أمنها واستقرارها فى مواجهة هذه الهجمات الجبانة المُشينة، وفي سبيل التصدي لكافة أشكال الإرهاب وداعميه".