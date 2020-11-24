وزراء الرى والتموين والزراعة يناقشون تطوير زراعة قصب السكر باستخدام الرى الحديث

عقد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً مع كل من الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بتقنية الفيديوكونفرانس لمناقشة ووضع خطه متكاملة بشأن تطوير زراعة قصب السكر فى مصر وزيادة الإنتاجية وترشيد المياه وزيادة دخل الفلاح.
يشار إلى أن زراعة قصب السكر فى مصر تتركز فى محافظات الوجه القبلى (المنيا – سوهاج – قنا – أسوان) وتخدم فى معظمها المصانع التى تقوم باستخلاص السكر من القصب.
واتفق الوزراء على تشكيل لجنة مشتركة من الوزارات الثلاث لإعداد البرامج التنفيذية لتطوير زراعة قصب السكر فى مصر مع مراعاة الاحتياجات الحالية والمستقبلية لاستهلاك السوق المحلى والأخذ فى الاعتبار مشكلة نقص الموارد المائية فى مصر.
وزراء الرى والتموين والزراعة يناقشون تطوير زراعة قصب السكر باستخدام الرى الحديثالثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 04:07 م
قصب السكر
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عقد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً مع كل من الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بتقنية الفيديوكونفرانس لمناقشة ووضع خطه متكاملة بشأن تطوير زراعة قصب السكر فى مصر وزيادة الإنتاجية وترشيد المياه وزيادة دخل الفلاح.
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