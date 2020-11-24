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الأرصاد تكشف خرائط الأمطار بمحافظات الجمهورية حتى السبت المقبل

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 02:21 م
الأرصاد تكشف خرائط الأمطار بمحافظات الجمهورية حتى السبت المقبل خرائط الأمطار
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار المتوقعة من غدا الأربعاء 25 نوفمبر 2020 إلى السبت 28 نوفمبر 2020:- 
 
- يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2020 : 
 
السواحل الشمالية أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من ( الإسكندرية - مطروح- السلوم - رشید- بلطيم . دمياط - بورسعيد - العريش - رفح .
 
 الوجه البحري ومدن الفتاة أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعية أحيانا على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية . الاسماعيلة - السويس ) . 
 
 القاهرة الكبرى أمطار متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبري . . شمال الصعيد أمطار خفيفة إلى متوسطه على بعض المناطق من الفيوم بني سويف المنيا ) .
 
 يوم الخميس 26 نوفمبر 2020 :
 
 السواحل الشمالية أمطار غزيرة تكون رعية أحينا على بعض المناطق من ( الإسكندرية - مطروح . السلوم - رشيد بلطيم دمياط بورسعيد العريش - رفع ) . 
 
الوجه البحري ومدن القناة أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعية أحينا على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية . الإسماعيلية - السويس )
 
 القاهرة الكبرى أمطار متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبری
 
 - يوم الجمعة 27 نوفمبر 2020 :
 
 السواحل الشمالية أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من ( الإسكندرية مطروح . السلوم - رشيد - دمياط . بورسعيد - العريش - رفح ) .
 
 الوجه البحري أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية ) . 
 
القاهرة الكبری و مدن القناة أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة القرى ومدن القناة
 
-  يوم السبت 28 نوفمبر 2020:
 
 السواحل الشمالية أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( الاسكندرية - مطروح . السلوم - رشيد دمياط بورسعيد - العريش - رفح ) و شمال الوجه البحري
 
 أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية )
 
وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار .  
 
 
 
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