الأرصاد تكشف خرائط الأمطار بمحافظات الجمهورية حتى السبت المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار المتوقعة من غدا الأربعاء 25 نوفمبر 2020 إلى السبت 28 نوفمبر 2020:-

- يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2020 :

السواحل الشمالية أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من ( الإسكندرية - مطروح- السلوم - رشید- بلطيم . دمياط - بورسعيد - العريش - رفح .

الوجه البحري ومدن الفتاة أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعية أحيانا على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية . الاسماعيلة - السويس ) .

القاهرة الكبرى أمطار متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبري . . شمال الصعيد أمطار خفيفة إلى متوسطه على بعض المناطق من الفيوم بني سويف المنيا ) .

يوم الخميس 26 نوفمبر 2020 :

السواحل الشمالية أمطار غزيرة تكون رعية أحينا على بعض المناطق من ( الإسكندرية - مطروح . السلوم - رشيد بلطيم دمياط بورسعيد العريش - رفع ) .

الوجه البحري ومدن القناة أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعية أحينا على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية . الإسماعيلية - السويس )

القاهرة الكبرى أمطار متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبری

- يوم الجمعة 27 نوفمبر 2020 :

السواحل الشمالية أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من ( الإسكندرية مطروح . السلوم - رشيد - دمياط . بورسعيد - العريش - رفح ) .

الوجه البحري أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية ) .

القاهرة الكبری و مدن القناة أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة القرى ومدن القناة

- يوم السبت 28 نوفمبر 2020:

السواحل الشمالية أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( الاسكندرية - مطروح . السلوم - رشيد دمياط بورسعيد - العريش - رفح ) و شمال الوجه البحري

أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية )

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار .