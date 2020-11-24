الرى تبدأ تطوير سور حديقه النيل بالمناشى وتزيل 7 محلات

كتبت أسماء نصار

بدأت الإدارة المركزية للمتاحف والحدائق والأملاك بقناطر الدلتا، التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، فى أعمال تطوير سور حديقه النيل بالمناشى، بما يتواكب مع أعمال التطوير التى تمت مؤخرا لحديقه النيل.



وأوضحت وزارة الرى أنه تمت إزالة 7 محلات مقامة بالمخالفة على سُوَر الحديقة تمهيدا للبدء فى أعمال التطوير وفق مخطط التطوير المعتمد من استشارى الوزاره للتخطيط العمرانى.



وكلف الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرىبسرعة الانتهاء من تنفيذ عمليات التطوير ورفع كفاءة الحدائق التابعة للوزارة وتطوير واجهات النيل، علي غرار ما تم تنفيذه من حدائق ومتنزهات مثل حديقة عفلة وحديقة علوم الطفل وغيرها من الحدائق ذلك فى إطار تنفيذ سياسة الوزارة حيال تطوير ورفع كفاءة الحدائق التابعة لها.



وانتهت الوزارة مؤخرا من عملية تطوير حديقة "عفلة" التى تربط بين قناطر دمياط القديمة وقناطر دمياط الجديدة وهى مقامة على مساحة 13 فدان، حيث تم تنفيذ ممشى أهل مصر بتكلفة مليون و400 ألف بها، على غرار ما ينفذ فى محافظة القاهرة بهدف خدمة الزائرين والمنطقة.



وتتمتع حديقة عفلة بمجموعة من الأشجار النادرة التى استوردها محمد على باشا، من الخارج لزراعتها فى حدائق القناطر، يصل عمرها إلى 200 عاماً " شجرة فيكس فيكتوريا" و"التين البنغالى" .