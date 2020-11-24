اليوم السابع
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تنبؤ الرى تتوقع سقوط أمطار غزيرة غدا على السواحل الشمالية

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 01:39 م
تنبؤ الرى تتوقع سقوط أمطار غزيرة غدا على السواحل الشمالية خرائط التنبؤ بالأمطار
كتبت أسماء نصار

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تشير توقعات مركز التنبؤ بالأمطار بوزارة الموارد المائية والرى إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار غزيرة غدا على السواحل الشمالية، وتقل شدتها على محافظات الوجه البحرى والقاهرة وسيناء وقد تصل إلى شمال سيناء.



ويستمر سقوط الأمطار متوسطة الشدة يوم الخميس على السواحل الشمالية التى تقل شدتها على محافظات الوجه البحرى وشمال سيناء وقد تصل إلى القاهرة والسواحل الجنوبية للبحر الأحمر.



وشكلت وزارة الرى غرف طوارئ فى المحافظات مرتبطة بغرفة عمليات مركزية تضم كافة قيادات الوزارة، وإصدار نشرات يوميا عن كميات الأمطار قبل حدوثها بـ 72، من مركز التنبؤ بالوزارة، بالإضافة إلى التوقعات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، والتعامل بين جميع أجهزة الدولة من خلال غرفة عمليات الكترونية لمتابعة الأخبار لحظيا، حتى يتم التوجيه بإجراءات عاجلة للحد من المخاطر المحتملة فى ضوء التنبؤات اليومية ونقل أى حدث من أرض الواقع لغرفة العمليات التى تضم جميع الوزراء والاجهزة التنفيذية بالدولة والقائمين على ادارة أزمات السيول.

وقالت وزارة الرى إن كافة المنشآت والمشروعات التى قامت بها هيئات وقطاعات الوزارة خلال الفترة الماضية جاهزة للتعامل مع موسم الأمطار والسيول وبكفاءة عالية دون أى تأثير على المنشأت أو المناطق التى تحميها.

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