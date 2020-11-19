الرئاسة الفرنسية: ماكرون يتابع الوضع فى لبنان وتشكيل الحكومة

كتب أحمد عرفة

أكدت الرئاسة الفرنسية، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتابع الوضع في لبنان حيث يجب تعيين وزراء تثق بهم الأسرة الدولية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

ولم تنته المشارات اللبنانية بعد لتشكيل حكومة جديدة، حيث استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب أمس الاربعاء، وفد "اللقاء التشاوري" الذي ضم النواب عبد الرحيم مراد، فيصل كرامي، الوليد سكرية وعدنان طرابلسي، في حضور مستشار الرئيس خضر طالب، وكشف الوفد عما دار فى الاجتماع.

وقال كرامي: "تداولنا مع دولة الرئيس في الظروف السيئة التي تمر بها البلاد على الصعد الاقتصادية والإنمائية والمعيشية كافة، والتي تنعكس حكماً أمنياً.. وقد آن الأوان لكي نصارح الناس بأمرين: الأول أنه لا تشكيل حكومة جديدة في المدى المنظور، إذ بعد العام 2005 كانت الخلافات الداخلية والمذهبية والطائفية تؤخر تأليف الحكومة لأشهر عدة، أما اليوم فيلعب العامل الدولي دوراً في تأليف الحكومات. فأصبحت هذه الدولة تريد وزارة المالية وتلك الطاقة ودولة أخرى تريد إقصاء نصف اللبنانيين عن التمثيل في الحكومة. لذلك نرى أن لا حكومة في الأفق وكأن المسؤولين لا يشعرون بما يمر به البلد والناس من أزمة اقتصادية قد تتفاقم".