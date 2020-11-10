لماذا يجب إضافة المزيد من الزبادى إلى نظامك الغذائى؟

كتبت فاطمة خليل

الزبادي من أكثر الأطعمة المفيدة لنظامك الغذائي، وهو غني بالعناصر الغذائية مثل: البروتين والكالسيوم الذي تحتاجه لتقوية العظام والأسنان، تعتمد عضلاتك وأعصابك أيضًا على هذا المعدن لتعمل بشكل صحيح والبروبيوتيك وهذه البكتيريا المفيدة مهمة لصحتك قد تحسن الميكروبات المفيدة صحة الأمعاء وتقوي المناعة، في هذا التقرير نتعرف على فوائد الزبادي، بحسب موقع "lifehack".

فوائد الزبادي



-يقلل من أعراض الحساسية

قد يكون من الصعب القيام بأي شيء في الهواء الطلق لمن يعانون من الحساسية الموسمية ، لذلك قد تفكر في تناول كوب من الزبادي. قد تقلل البروبيوتيك في الزبادي من تفاعل الجسم مع حبوب اللقاح ومسببات الحساسية الأخرى.

-الزبادي وجبة خفيفة رائعة قبل التمرين أو بعده

يمكن أن تساعد الكربوهيدرات الموجودة في الزبادي على تزويدك بالطاقة من خلال التمرين أو تعويض الطاقة المفقودة. يمكن أن يساعد البوتاسيوم والصوديوم أيضًا في تعويض تلك الشوارد التي تتعرق فيها.

- قد يمنع نزلات البرد

من المؤكد أن نزلات البرد ستظل موجودة دائمًا، ولكن يمكنك المساعدة في الوقاية منها واحدة من الفوائد العديدة للزبادي هو أن له آثار تعزيز المناعة. ثبت أن الزبادي يجعل الخلايا التائية أو الخلايا التي تقاوم العدوى أقوى وأكثر نشاطًا.

-يقلل من مخاطر ارتفاع ضغط الدم

أجريت دراسة حديثة على مدار 15 عامًا مع أكثر من 2000 مشارك. أظهرت الدراسة أن 30٪ من المتطوعين الذين تناولوا 2٪ على الأقل أو أكثر من السعرات الحرارية من الزبادي كانوا أقل عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم.

- يساعد على منع هشاشة العظام

تعتبر منتجات الألبان بشكل عام مصدرًا رائعًا لبناء عظام صحية لاحتوائها على الكالسيوم ابحث عن الزبادي المضاف إليه فيتامين د للحصول على أفضل النتائج.

- يعطيك دفعة من الطاقة

بصرف النظر عن الطاقة التي توفرها الكربوهيدرات، يحتوي الزبادي على فيتامينات ب التي تعمل بشكل رائع إذا كنت بحاجة إلى القليل من الطاقة والنشاط.

-يساعدك على بناء العضلات

الزبادي هو بروتين كامل مما يعني أنه يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية اللازمة لبناء العضلات والأنسجة الأخرى في الجسم.

- يساعدك الزبادي على إنقاص الوزن

يساعد الزبادي في بناء العضلات مما يساعد على حرق الدهون إنه أيضًا، مصدرًا رائعًا للطاقة لدعم التدريبات التي قد تؤديها لفقدان الوزن أخيرًا ، يحتوي الزبادي على كمية لا بأس بها من البروتين الذي يساعدك على البقاء ممتلئًا وتشعر بالشبع لفترة أطول.