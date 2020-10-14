اليوم السابع
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الجيش العراقى يعتقل إرهابيين خلال عملية أمنية فى صلاح الدين وكركوك

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 12:56 م
الجيش العراقى يعتقل إرهابيين خلال عملية أمنية فى صلاح الدين وكركوك الجيش العراقى ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)

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أعلنت القوات المسلحة العراقية اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على إرهابيين اثنين خلال عملية أمنية متزامنة في محافظتين مختلفتين، وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول ـ حسبما أفادت قناة ( السومرية نيوز) العراقية ـ إن قوات الجيش ألقت القبض على إرهابيين من تنظيم داعش، أحدهما في صلاح الدين والآخر في كركوك.

وأضاف رسول أن " قوة من جهاز مكافحة الإرهاب انطلقت في وقت واحد إلى مكانين مختلفين لمنع هروب تلك العناصر الإرهابية من قبضتهم".

من جانب أخر أفاد مصدر أمني عراقي في محافظة ديالى، اليوم الأربعاء، بمقتل شاب جراء هجوم لتنظيم "داعش" الإرهابي شرقي المحافظة.

وقال المصدر في تصريحات أوردتها قناة "السومرية" الإخبارية، إن "تنظيم داعش شن هجوما، أسفر عن مقتل شخص في منطقة نهر الإمام بقضاء المقدادية شمال شرقي".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القتيل شاب من مواليد عام 2003".
 

 


العراق

الجيش العراقى

داعش

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