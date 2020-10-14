الجيش العراقى يعتقل إرهابيين خلال عملية أمنية فى صلاح الدين وكركوك

بغداد (أ ش أ)

أعلنت القوات المسلحة العراقية اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على إرهابيين اثنين خلال عملية أمنية متزامنة في محافظتين مختلفتين، وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول ـ حسبما أفادت قناة ( السومرية نيوز) العراقية ـ إن قوات الجيش ألقت القبض على إرهابيين من تنظيم داعش، أحدهما في صلاح الدين والآخر في كركوك.

وأضاف رسول أن " قوة من جهاز مكافحة الإرهاب انطلقت في وقت واحد إلى مكانين مختلفين لمنع هروب تلك العناصر الإرهابية من قبضتهم".

من جانب أخر أفاد مصدر أمني عراقي في محافظة ديالى، اليوم الأربعاء، بمقتل شاب جراء هجوم لتنظيم "داعش" الإرهابي شرقي المحافظة.