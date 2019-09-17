ضبط عصابة سرقت توك توك مواطن بالإكراه فى الشرقية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت مباحث الشرقية في ضبط مرتكبى واقعة سرقة مركبة "توك توك" من مالكها بالإكراه بالشرقية.

تلقى مركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية بلاغاً من سائق توك توك مُقيم ببندر القنايات، أفاد فيه أنه أثناء تواجده في الزقازيق طلب منه شخصان توصيلهما لإحدى المناطق ببندر بلبيس ، ولدى وصولهم تعدى عليه أحدهما بسلاح أبيض "مطواة" فأحدث إصابته وإستوليا منه على مركبة "التوك توك" وهربا.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالشرقية توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة " عاطلين – لإثنين منهم معلومات جنائية مسجلة - جميعهم مقيمين ببندر بلبيس".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما " قطعتين سلاح أبيض" ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، واتفاقهما على إستدراج أحد قائدى مركبات "التوك توك" بقصد الاستيلاء منه كرهاً على مركبة "التوك توك" قيادته والتصرف فيه بالبيع، حيث قام إثنين منهم بارتكاب الواقعة باستخدام الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهما وتسليمهما مركبة "التوك توك" للمتهم الثالث للتصرف فيه بالبيع.

واعترف الأخير، بإخفاء مركبة "التوك توك" لدى "عاطل - مقيم ببندر بلبيس" لحين التصرف فيه بالبيع، فتم ضبط الأخير، وبحوزته مركبة "التوك توك" المستولى عليه، وبمواجهته أكد أنه على علم بأنه من متحصلات واقعة سرقة.