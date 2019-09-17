سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 02:12 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

ضبط عصابة سرقت توك توك مواطن بالإكراه فى الشرقية

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 12:40 م
ضبط عصابة سرقت توك توك مواطن بالإكراه فى الشرقية سرقة توك توك-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت مباحث الشرقية في ضبط مرتكبى واقعة سرقة مركبة "توك توك" من مالكها بالإكراه بالشرقية.
 
تلقى مركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية بلاغاً من سائق توك توك مُقيم ببندر القنايات، أفاد فيه أنه أثناء تواجده في الزقازيق طلب منه شخصان توصيلهما لإحدى المناطق ببندر بلبيس ، ولدى وصولهم تعدى عليه أحدهما بسلاح أبيض "مطواة" فأحدث إصابته وإستوليا منه على مركبة "التوك توك" وهربا.
 
تم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالشرقية توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة " عاطلين – لإثنين منهم معلومات جنائية مسجلة - جميعهم مقيمين ببندر بلبيس".
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما " قطعتين سلاح أبيض" ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، واتفاقهما على إستدراج أحد قائدى مركبات "التوك توك" بقصد الاستيلاء منه كرهاً على مركبة "التوك توك" قيادته والتصرف فيه بالبيع، حيث قام إثنين منهم بارتكاب الواقعة باستخدام الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهما وتسليمهما مركبة "التوك توك" للمتهم الثالث للتصرف فيه بالبيع.
 
واعترف الأخير، بإخفاء مركبة "التوك توك" لدى "عاطل - مقيم ببندر بلبيس" لحين التصرف فيه بالبيع، فتم ضبط الأخير، وبحوزته مركبة "التوك توك" المستولى عليه، وبمواجهته أكد أنه على علم بأنه من متحصلات واقعة سرقة.
 
 

سرقة توك توك

جرائم السرقات

سرقات التوك توك

جريمة سرقة

جرائم التوك توك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موقع التنسيق يعلن نتائج تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة

موقع التنسيق يعلن نتائج تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة

حروب الجيل الرابع.. أدوات تحليل السوشيال ميديا تفضح مخطط المقاول الهارب.. وتكشف عن لجان إلكترونية لإنتاج الهاشتاجات من خارج الوطن.. وتؤكد: لا مشاركات من داخل مصر والهدف تشويه صورة البلاد

حروب الجيل الرابع.. أدوات تحليل السوشيال ميديا تفضح مخطط المقاول الهارب.. وتكشف عن لجان إلكترونية لإنتاج الهاشتاجات من خارج الوطن.. وتؤكد: لا مشاركات من داخل مصر والهدف تشويه صورة البلاد

خالد صلاح لـ"المصريين" عبر تويتر: السكوت عن الإساءة للجيش والرئيس خيانة لاستقرار مصر.. لا تتركوا الساحة لعصابة تحاول السيطرة على السوشيال ميديا بثقافة الشتائم.. الخوف خطيئة.. دافعوا عن الحق واحموا مصر لآخر نفس

خالد صلاح لـ"المصريين" عبر تويتر: السكوت عن الإساءة للجيش والرئيس خيانة لاستقرار مصر.. لا تتركوا الساحة لعصابة تحاول السيطرة على السوشيال ميديا بثقافة الشتائم.. الخوف خطيئة.. دافعوا عن الحق واحموا مصر لآخر نفس

اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة تجتمع غدا لحسم اسم مدرب المنتخب الجديد

اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة تجتمع غدا لحسم اسم مدرب المنتخب الجديد

الأرصاد: انتهاء فرص سقوط الأمطار بكافة الأنحاء وتحذيرات للسائقين من الشبورة

الأرصاد: انتهاء فرص سقوط الأمطار بكافة الأنحاء وتحذيرات للسائقين من الشبورة

الشطافة.. غنوة جديدة لحسن بلبل عن إعلام وأكاذيب الإخوان

الشطافة.. غنوة جديدة لحسن بلبل عن إعلام وأكاذيب الإخوان

70% نسبة تنفيذ أكبر مدينة للثقافة والفنون فى الشرق الأوسط بالعاصمة الإدارية الجديدة.. أكثر من 2000 عامل ومهندس وفنى داخل المشروع.. وزكى عابدين: أعمال الـ"لاند سكيب" تتم بالتوازى مع انتهاء أعمال التشطيبات

70% نسبة تنفيذ أكبر مدينة للثقافة والفنون فى الشرق الأوسط بالعاصمة الإدارية الجديدة.. أكثر من 2000 عامل ومهندس وفنى داخل المشروع.. وزكى عابدين: أعمال الـ"لاند سكيب" تتم بالتوازى مع انتهاء أعمال التشطيبات

البترول تعد منظومة آلية لرصد ومراقبة أرصدة البنزين والسولار بمحطات التموين

البترول تعد منظومة آلية لرصد ومراقبة أرصدة البنزين والسولار بمحطات التموين

شاهد فى دقيقة ..من سيفوز برئاسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة؟

شاهد فى دقيقة ..من سيفوز برئاسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة؟

"الشيطان يعظ".. فيديو ساخر يفضح أساليب الإخوان للإساءة لمؤسسات الدولة

"الشيطان يعظ".. فيديو ساخر يفضح أساليب الإخوان للإساءة لمؤسسات الدولة

الإحصاء: 300 ألف مولود جديد خلال 3 أشهر.. والقاهرة الأعلى فى عدد السكان

الإحصاء: 300 ألف مولود جديد خلال 3 أشهر.. والقاهرة الأعلى فى عدد السكان

العامة للبترول: حققنا 4 اكتشافات بترولية جديدة بمعدل إنتاج 2800 برميل يومياً

العامة للبترول: حققنا 4 اكتشافات بترولية جديدة بمعدل إنتاج 2800 برميل يومياً

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة