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وانت فى بيتك.. 4 تمارين "كارديو" لتحسين صحة قلبك منها نط الحبل

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 09:00 م
وانت فى بيتك.. 4 تمارين "كارديو" لتحسين صحة قلبك منها نط الحبل تمارين تحافظ على صحة قلبك
كتبت إيناس البنا

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 بعض أنواع التمارين تعزز من صحة القلب، والتى تعرف باسم تمارين الكارديو، ويمكن ممارستها بسهولة فى المنزل دون الحاجة إلى المعدات الرياضية.

ممارسة نوع من التمارين البدنية أمر ضرورى لتجنب العديد من الأمراض المتعلقة بالقلب، ولكن وفقا للتقرير موقع "verywellfit" إذا أضفنا بعض التمارين والأطعمة الصحيحة في نظامنا الغذائي، فسنكون قادرين على تجنب هذه المخاطر الصحية إلى حد ما.

ونعرض مجموعة من تمارين القلب القليلة التي يمكنك إجراؤها في راحة منزلك بدون الحاجة إلى المعدات الرياضية.

القفز

يمكن أن يساعدك القفز على حرق ما يصل إلى 100 سعرة حرارية في 10 دقائق،  إنه تمرين فعال لكامل الجسم يعمل على عضلاتك ورئتيك وقلبك.

ويتم من خلال الوقوف بشكل مستقيم مع الحفاظ على ساقيك وذراعيك معا على جانبيك، ثم قم بالقفز في الهواء، وأنت تقفز افتح ساقيك بعرض الكتف بعيدًا، ثم العودة إلى الموقف الأول.

نط الحبل
نط الحبل

قفز الحبل

سيساعدك القفز باستخدام الحبل لمدة 20 دقيقة بشكل مستمر على حرق أكثر من 200 سعرة حرارية، فقط تبدأ لمدة 10 دقائق، ثم تزيدها تدريجيا إلى 20 دقيقة،  خذ استراحة لمدة 30 ثانية بينهما في حالة نفاد التنفس.

تمارين القرفصاء

ماذا تفعل: سيساعدك القيام بقفزات القرفصاء أو ما يعرف باسم الاسكوات على تحسين مستويات الدورة الدموية والتمثيل الغذائي، و يحترق الكثير من السعرات الحرارية، قم  بالوقوف بشكل مستقيم مع القدمين بعرض الكتفين ومدد اليدين في خط ، حافظ على عضلاتك الأساسية ضيقة ثم أقفز عاليا قدر الإمكان.

سكوات
سكوات

رياضة تسلق الجبال

رياضة تسلق الجبال تقوي العضلات وتحسن الدورة الدموية، فمن السهل القيام به، فقط ابدأ في وضعية عالية مع توازن جسمك على معصميك،  يجب أن تبقي جسمك مستقيمًا وأن تحضر ركبتك اليسرى ببطء نحو صدرك.

قبل ممارسة أى من التمراين السابقة ذكر الموقع أنه يجب استشارة الطبيب قبل أن تمارس هذه التمارين، خاصة إذا كنت تعاني من آلام في الركبة أو الظهر، و أثناء القيام بهذه التمارين، إذا شعرت بآلام فى الظهر أو الركبة ، فلا تقم بمتابعة هذا التمرين المعين.


تمارين الكارديو

صحة القلب

تمارين القفز

حرق سعرات حرارية

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