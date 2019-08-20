فيديو وصور..اعتداء على معاق يثير الغضب بالشرقية.. والأمن يتحرك لضبط المعتدين

و ظهر الشاب المعتدى عليه وهو في العشرينات من العمر، داخل صالون للحلاقة، ويقوم خمسة شباب بتناوب الصفع على وجهه وركله فى الظهر و البطن وقام أحدهم بضربه بلوح خشبي، وسط صراخ الشاب من شدة الألم.
وذكر متداولو الفيديو، إن الواقعة فى كفر ابراش مركز مشتول الشرقية، داخل صالون حلاقة صاحبه يدعي "ش . ص"، فيما قال "أحمد . ن" إنهم كانوا يحاولون تأديب المعاق بسبب خطأ ارتكبه.
من جانبه أفاد مصدر أمنى، لـ"اليوم السابع"، أنه جارى إرسال قوة من الشرطة إلى القرية لإجراء التحريات اللازمة بشأن الواقعة.
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