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فيديو وصور..اعتداء على معاق يثير الغضب بالشرقية.. والأمن يتحرك لضبط المعتدين

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 11:01 م
فيديو وصور..اعتداء على معاق يثير الغضب بالشرقية.. والأمن يتحرك لضبط المعتدين شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة
فريق المحافظات

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سيطرت حالة من الغضب علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بسبب مقطع فيديو لمجموعة من الشباب بمحافظة الشرقية، يتناوبون الضرب في شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.
 

و ظهر الشاب المعتدى عليه وهو في العشرينات من العمر، داخل صالون للحلاقة، ويقوم خمسة شباب بتناوب الصفع على وجهه وركله فى الظهر و البطن وقام أحدهم بضربه بلوح خشبي، وسط صراخ الشاب من شدة الألم.

وذكر متداولو الفيديو، إن الواقعة فى كفر ابراش مركز مشتول الشرقية، داخل صالون حلاقة صاحبه يدعي "ش . ص"، فيما قال "أحمد . ن" إنهم كانوا يحاولون تأديب المعاق بسبب خطأ ارتكبه. 

من جانبه أفاد مصدر أمنى، لـ"اليوم السابع"، أنه جارى إرسال قوة من الشرطة إلى القرية لإجراء التحريات اللازمة بشأن الواقعة.

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تعذيب معاق

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