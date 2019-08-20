فيديو وصور..اعتداء على معاق يثير الغضب بالشرقية.. والأمن يتحرك لضبط المعتدين

فريق المحافظات

سيطرت حالة من الغضب علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بسبب مقطع فيديو لمجموعة من الشباب بمحافظة الشرقية، يتناوبون الضرب في شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

و ظهر الشاب المعتدى عليه وهو في العشرينات من العمر، داخل صالون للحلاقة، ويقوم خمسة شباب بتناوب الصفع على وجهه وركله فى الظهر و البطن وقام أحدهم بضربه بلوح خشبي، وسط صراخ الشاب من شدة الألم.

وذكر متداولو الفيديو، إن الواقعة فى كفر ابراش مركز مشتول الشرقية، داخل صالون حلاقة صاحبه يدعي "ش . ص"، فيما قال "أحمد . ن" إنهم كانوا يحاولون تأديب المعاق بسبب خطأ ارتكبه.

من جانبه أفاد مصدر أمنى، لـ"اليوم السابع"، أنه جارى إرسال قوة من الشرطة إلى القرية لإجراء التحريات اللازمة بشأن الواقعة.



