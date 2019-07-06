حماية المستهلك: ضبط مستودعات بوتاجاز تبيع بأزيد من السعر ومصادرة 5000 إسطوانة

كتب مدحت وهبة

أكد الواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، أن ضبط الأسواق وتفعيل منظومة الرقابة والمتابعة الدقيقه لإجراءات الاصلاح الاقتصادى، يأتى فى إطار استراتيجية الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن ضبط الأسواق واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية ومواجهة الاحتكار .

وأضاف عبد المعطى، أن حملات الجهاز التى شنتها سيارات الضبطية القضائية أسفرت عن ضبط مستودعات غاز للبيع بأزيد من السعر المقرر فى مناطق الحرفيين والمرج والسلام وشبرا بالقاهرة وبمحافظتى الجيزة والإسكندرية، وتم التحفظ على عدد 5000 إسطوانة للاستهلاك المنزلى وتوزيعها على المواطنين بالسعر الرسمى، تحت إشراف مديريات التموين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين للنيابة العامة.

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه تم رصد بعض المخالفات لسائقى سيارات نقل الركاب لعدم التزامهم بالتعريفة المقررة، واتخاذ الإجراءات اللازمة قبلهم بالتنسيق مع إدارات المرور والمواقف، مؤكدا على ضرورة وضع ملصق على السيارة متضمناً خط السير والاجرة المحددة، كما أكد على أن مخالفة ذلك تعد جريمة يعاقب عليها قانون حماية المستهلك وقانون المرور وسيتم اتخاذ إجراءات فورية حال مخالفة ذلك.

وفى سياق متصل شدد عبد المعطى، على كافة المستودعات بضرورة الإعلان بشكل واضح عن أسعار إسطوانة الغاز طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء والالتزام بالبيع بالسعر المعلن والمحدد.

ويهيب الجهاز بجموع المستهلكين بضرورة معاونة الجهاز من خلال الإهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى أو مخالفه لديهم حتي يتمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وضبط الأسواق ويستقبل الجهاز البلاغات على الخط الساخن 19588 أو رقم الواتس آب 01281661880 أو من خلال التطبيق الإلكترونى "حماية المستهلك" على متجر Google Play للهواتف الذكية.