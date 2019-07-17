سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 17 يوليه 2019 07:59 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

لو بتعانى من حساسية الجلوتين.. قائمة أطعمة تحتوى عليها ابعد عنهم

الأربعاء، 17 يوليه 2019 06:30 م
لو بتعانى من حساسية الجلوتين.. قائمة أطعمة تحتوى عليها ابعد عنهم حساسية الجلوتين - ارشيفية
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الجلوتين هو بروتين موجود فى الحبوب بما فى ذلك القمح والشعير، الأطعمة المصنعة التى تحتوى على مكونات مثل الدقيق الأبيض أو دقيق القمح الكامل أو جنين القمح أو السميد تحتوى أيضًا على الجلوتين.

هناك عدد من الأطعمة التى لا يتوقع الناس احتواءها على الجلوتين ولكن فى كثير من الأحيان هى كذلك، وتشمل هذه المرق المحضرة تجارياً، صلصات السلطة، صلصة الصويا، الأرز المخبوزة، تتم إضافة منتجات القمح أثناء تصنيع هذه المنتجات بكميات صغيرة.

 من أجل تحديد ما إذا كان عنصر الأغذية المعبأة يحتوى على الجلوتين، ابحث فى قائمة المكونات، فقد لا تكون المنتجات الخالية من القمح بالضرورة خالية من الجلوتين لأنها قد تصنع من الشعير الذى يحتوى أيضًا على الجلوتين.

 

حساسية الجلوتني
حساسية الجلوتين 

لماذا يسبب الجلوتين مشاكل

الجلوتين وفقا لتقرير موقع " healthfood" هو بروتين نباتى لا يواجه معظم الناس صعوبة في الهضم عند تناوله، ومع ذلك في الناس الذين يعانون من عدم تحمل الجلوتين أو الذين يعانون من مرض الاضطرابات الهضمية، قد يسبب الجلوتين التهاب فى الأمعاء الدقيقة.

لذا فإن اتباع نظام غذائى خال من الجلوتين هو السبيل الوحيد لهؤلاء الأشخاص للتخلص من أعراضهم، والتي قد تشمل الإسهال المزمن والقىء وفقدان الوزن والتعب وتأخر النمو.


الجلوتين

حساسية الجلوتين

القمح

بروتين نباتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

المرض فى لقمة عيش.. الجلوتين يدمر الجهاز الهضمى فى هذه الحالات.. المركب البروتينى موجود فى القمح والشعير.. اضطرابات المعدة والصداع والطفح الجلدى والاكتئاب وفقدان الوزن أهم أعراضه.. وهكذا تكتشف عدم تحمل جسمك له

الجمعة، 19 أبريل 2019 06:00 م

صور.. رئيس جامعة أسيوط يفتتح أول مخبز للمنتجات الخالية من الجلوتين

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 02:50 م

صور.. "اليوم السابع " يحاور صاحب فكرة إنشاء مخبز خالى من "الجلوتين " بجامعة أسيوط.. الدكتور أسامة العشيرى: حالات سوء التغذية وصلت إلى 10% بمصر والتقذم 30% والسمنة 50% ومعظمها بسبب سوء التغذية

الأربعاء، 31 أكتوبر 2018 05:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قصة مثيرة.. مشجع وصل القاهرة من زيمبابوى سيرا على الأقدام لحضور كأس أفريقيا

قصة مثيرة.. مشجع وصل القاهرة من زيمبابوى سيرا على الأقدام لحضور كأس أفريقيا

اليوم السابع يكشف وخبراء الإدمان يطالبون بالرقابة.. عيادات بيطرية باب خلفى للحصول على مكونات الأستروكس.. مدمنون يعوضون المخدرات بأدوية تهدئة الحيوانات.. ونقابة البيطريين: حقن الزيلازين تستخدم فى صناعة الأستروكس

اليوم السابع يكشف وخبراء الإدمان يطالبون بالرقابة.. عيادات بيطرية باب خلفى للحصول على مكونات الأستروكس.. مدمنون يعوضون المخدرات بأدوية تهدئة الحيوانات.. ونقابة البيطريين: حقن الزيلازين تستخدم فى صناعة الأستروكس

صحيفة The Insider تطرح سؤالاً محرجًا: ماذا يحدث إذا وقع الطلاق بين ميلانيا وترامب.. منصب السيدة الأولى سيكون شاغرًا.. الرئيس سيلجأ إلى ابنته إيفانكا.. وتقارير: ميلانيا غيرت اتفاقات الزواج لحظة دخول البيت الأبيض

صحيفة The Insider تطرح سؤالاً محرجًا: ماذا يحدث إذا وقع الطلاق بين ميلانيا وترامب.. منصب السيدة الأولى سيكون شاغرًا.. الرئيس سيلجأ إلى ابنته إيفانكا.. وتقارير: ميلانيا غيرت اتفاقات الزواج لحظة دخول البيت الأبيض

لطلاب المرحلة الأولى.. تعرف على مكان الرقم السرى بشهادة الثانوية العامة

لطلاب المرحلة الأولى.. تعرف على مكان الرقم السرى بشهادة الثانوية العامة

تايم: ترامب وهارى وميجان ضمن الـ25 الأكثر تأثيرا على الإنترنت

تايم: ترامب وهارى وميجان ضمن الـ25 الأكثر تأثيرا على الإنترنت

تطبيق FaceApp يثير قلق الخبراء: يجمع الصور والبيانات دون إذن

تطبيق FaceApp يثير قلق الخبراء: يجمع الصور والبيانات دون إذن

المالية: "مصر هتبقى دولة تانية خالص بعد عامين ووضعنا المالى أصبح آمن"

المالية: "مصر هتبقى دولة تانية خالص بعد عامين ووضعنا المالى أصبح آمن"

"مولد" مدرب الفراعنة الجديد يشتعل فى الكرة المصرية.. حسن شحاتة ينافس حسام حسن.. البدرى يظهر من بعيد.. نقص الخبرة يبعد المجتهد عماد النحاس.. إيهاب جلال ضمن طابور المرشحين.. والمدرب الأجنبى يظهر فى الصورة

"مولد" مدرب الفراعنة الجديد يشتعل فى الكرة المصرية.. حسن شحاتة ينافس حسام حسن.. البدرى يظهر من بعيد.. نقص الخبرة يبعد المجتهد عماد النحاس.. إيهاب جلال ضمن طابور المرشحين.. والمدرب الأجنبى يظهر فى الصورة

مقتل نائب القنصل العام التركى و2 من مرافقيه فى إطلاق نار بأربيل

مقتل نائب القنصل العام التركى و2 من مرافقيه فى إطلاق نار بأربيل

موجز 1.. غداً انخفاض الحرارة 5 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

موجز 1.. غداً انخفاض الحرارة 5 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 648 جنيها للجرام

أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 648 جنيها للجرام

تيسيرًا على المواطنين.. ربط مأموريات الضرائب آليًا لإتاحة السداد من أى مقر

تيسيرًا على المواطنين.. ربط مأموريات الضرائب آليًا لإتاحة السداد من أى مقر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة