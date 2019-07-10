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وزير خارجية سوريا يبحث مع المبعوث الأممى تشكيل لجنة مناقشة الدستور وآليات عملها

الأربعاء، 10 يوليه 2019 05:19 م
وزير خارجية سوريا يبحث مع المبعوث الأممى تشكيل لجنة مناقشة الدستور وآليات عملها وليد المعلم
دمشق (أ ش أ)

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بحث وليد المعلم، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين السورى، اليوم الأربعاء، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا "جير بيدرسون" والوفد المرافق له، تشكيل لجنة مناقشة الدستور وآليات وإجراءات عملها.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن اللقاء شهد توافقا فى وجهات النظر على أن العملية الدستورية هى شأن سورى وهى ملك للسوريين وحدهم وأن الشعب السورى هو وحده من يحق له قيادة هذه العملية وتقرير مستقبله دون أى تدخل خارجى ووفقاً لمصالحه.

وأكد الجانبان أهمية التنسيق المستمر لضمان نجاح مهمة المبعوث الخاص فى تيسير الحوار السورى السورى وتسهيل عمل لجنة مناقشة الدستور وبما يساعد على عودة الأمن والاستقرار إلى كل الأراضى السورية والحفاظ على سيادة سوريا ووحدتها وسلامتها الإقليمية.

وأشارت "سانا" إلى أن المباحثات تمت فى أجواء إيجابية وبناءة حيث تم تحقيق تقدم كبير والاقتراب من إنجاز اتفاق لجنة مناقشة الدستور.

 


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