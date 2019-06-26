رئيس مكتب السلم والأمن: مقتل أكثر من 50 وإصابة 23 فى هجمات بغرب إثيوبيا

بحر دار (إثيوبيا) - (رويترز)

أبلغ أبيرا باييتا، رئيس مكتب السلم والأمن بإقليم بنى شنقول-جوموز الإثيوبى، رويترز اليوم الأربعاء، بأن رجالا يرتدون ملابس مموهة قتلوا أكثر من 50 شخصا وأصابوا 23 آخرين فى منطقة ميتاكال فى الإقليم الواقع فى غرب البلاد.

وأوضح باييتا، إن الهجمات وقعت فى وقت مبكر من صباح يوم الاثنين، مضيفا: "نحن لا نزال نحقق لكننا نشتبه بأن هؤلاء المهاجمين ربما يكونون نفس الأشخاص الضالعين فى الانقلاب بولاية أمهرة"، فى إشارة إلى أحداث عنف وقعت يوم السبت فى ولاية أمهرة المجاورة أودت بحياة العشرات.