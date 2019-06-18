سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 18 يونيو 2019 02:59 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

استطلاع: نواب "المحافظين" يريدون "بريكست" حتى لو دمر الحزب وأضر الاقتصاد

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 01:57 م
استطلاع: نواب "المحافظين" يريدون "بريكست" حتى لو دمر الحزب وأضر الاقتصاد بوريس جونسون
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أظهر استطلاع للرأى أن أعضاء حزب "المحافظين" لديهم استعدادا لتدمير الحزب أو إلحاق أضرار جسيمة بالاقتصاد البريطانى من أجل إتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى. 
 
أشار استطلاع يوجوف لأعضاء الحزب إلى أن ما يقرب من نصفهم (46 في المائة) سيكونون سعداء برؤية نايجل فاراج، رئيس حزب "بريكست" كزعيمهم المقبل ، لكنهم قالوا إنهم يفضلون البقاء فى الاتحاد الأوروبي بدلاً من رؤية جيرمي كوربين، زعيم حزب العمال المعارض، رئيسا للوزراء.
 
وفي الوقت نفسه ، اعترف ساجيد جافيد، وزير الداخلية البريطانى، بأن رورى ستيوارت، المرشح على زعامة حزب المحافظين، يشكل تهديداً متزايدًا وأنه "يحصل على بعض الدعم من جميع المرشحين" بينما يصوت نواب حزب المحافظين فى الجولة الثانية من المسابقة لاختيار رئيس وزراء بريطانيا المقبل.
 
وأضافت الصحيفة أن بوريس جونسون، المرشح الأوفر حظا لخلافة تيريزا ماى، قرر المشاركة فى نقاش مباشر على بي بي سي ، بعد أن رفض المشاركة فى المناظرة الأولى. 
 
ويحتاج المرشحون فى الجولة الثانية من المسابقة إلى 33 صوتًا على الأقل للبقاء فى السباق ،  والوصول إلى الجولة النهائية. إذا نجح جميع المرشحين في الحصول على الحد الأدنى البالغ 33 صوتًا ، فسيتم إلغاء المرشح الذى يحصل على أقل عدد. بحلول نهاية الأسبوع ، سيتم إجبار أربعة من الستة على ترك المنافسة.

بريكست

بريطانيا

بوريس جونسون

خلافة تيريزا ماى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حليف لـ "بوريس جونسون ": لا يحتاج إلى إنشاء تحالف مع حزب "بريكست"

الإثنين، 17 يونيو 2019 06:07 م

"بريكست" يطغى على نقاشات المناظرة الأولى لخلافة تيريزا ماى.. المرشحون يتعهدون بإصلاح التعليم والرعاية الاجتماعية وإعادة توحيد بريطانيا ..انتقادات لبوريس جونسون المرشح الأوفر حظا.. ومنبر فارغ لتمثيله

الإثنين، 17 يونيو 2019 04:00 م

"بريكست" يطغى على نقاشات أول مناظرة بين المرشحين لخلافة تيريزا ماى

الإثنين، 17 يونيو 2019 12:38 م

هزائم "المحافظين" فى استطلاعات الرأى تتوالى.. الحزب يحتل المركز الرابع حال إجراء انتخابات مبكرة بعد "بريكست".. صحيفة: نتيجة مهينة.. وانتقادات واسعة لبوريس جونسون بعد فوزه بالجولة الأولى لخلافة "تيريزا ماى"

الأحد، 16 يونيو 2019 06:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هل يشعر الميت بزيارة أقاربه ويرد عليهم السلام؟ .. أستاذ شريعة: قضية غيبية والعلم بها لا ينفع والجهل بها لايضر .. عضو كبار العلماء: الميت يسمع كلام الحى .. والإفتاء: الميت يعرف من يسلم عليه ويرد السلام

هل يشعر الميت بزيارة أقاربه ويرد عليهم السلام؟ .. أستاذ شريعة: قضية غيبية والعلم بها لا ينفع والجهل بها لايضر .. عضو كبار العلماء: الميت يسمع كلام الحى .. والإفتاء: الميت يعرف من يسلم عليه ويرد السلام

الأجهزة الأمنية تنجح فى إعادة طفل مختطف إلى أسرته.. زغاريد وسجود شكر فى استقبال الرضيع بعد تحريره.. ووالد الطفل يشكر رجال الشرطة: بذلوا مجهودا كبيرا لعودة ابنى.. والمتهمة: خطفته من "القصر العينى" خوفا من الطلاق

الأجهزة الأمنية تنجح فى إعادة طفل مختطف إلى أسرته.. زغاريد وسجود شكر فى استقبال الرضيع بعد تحريره.. ووالد الطفل يشكر رجال الشرطة: بذلوا مجهودا كبيرا لعودة ابنى.. والمتهمة: خطفته من "القصر العينى" خوفا من الطلاق

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..طقس الغد شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 39 درجة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..طقس الغد شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 39 درجة

شاهد فى دقيقة.. بيع أغلى قطعة شطرنج سعرها 17 مليون جنيه مصرى

شاهد فى دقيقة.. بيع أغلى قطعة شطرنج سعرها 17 مليون جنيه مصرى

اعتقال ميشيل بلاتينى للتحقيق فى عملية إسناد كأس العالم 2022 لقطر

اعتقال ميشيل بلاتينى للتحقيق فى عملية إسناد كأس العالم 2022 لقطر

فيديو معلوماتى..ينظم السكر فى الدم ويحد من الإصابة بالسرطان..اعرف فوائد البرغل

فيديو معلوماتى..ينظم السكر فى الدم ويحد من الإصابة بالسرطان..اعرف فوائد البرغل

النشرة المرورية.. كثافات متحركة للسيارات أعلى محاور القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. كثافات متحركة للسيارات أعلى محاور القاهرة والجيزة

المالية تطلق نافذة إلكترونية لتلقى شكاوى "التحصيل الإلكترونى"

المالية تطلق نافذة إلكترونية لتلقى شكاوى "التحصيل الإلكترونى"

تعرف على استعدادات الإسعاف لتأمين كأس الأمم الإفريقية × 8 معلومات

تعرف على استعدادات الإسعاف لتأمين كأس الأمم الإفريقية × 8 معلومات

"معاك 100 ألف جنيه.. إعرف إزاى تستثمرهم" موضوع برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"معاك 100 ألف جنيه.. إعرف إزاى تستثمرهم" موضوع برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

الأرصاد:طقس اليوم حار نهارا على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد:طقس اليوم حار نهارا على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

معهد التغذية يكشف: 5 عادات غذائية صحية يجب اتباعها يوميا حفاظا على الصحة

معهد التغذية يكشف: 5 عادات غذائية صحية يجب اتباعها يوميا حفاظا على الصحة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة