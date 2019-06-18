استطلاع: نواب "المحافظين" يريدون "بريكست" حتى لو دمر الحزب وأضر الاقتصاد

كتبت رباب فتحى

أظهر استطلاع للرأى أن أعضاء حزب "المحافظين" لديهم استعدادا لتدمير الحزب أو إلحاق أضرار جسيمة بالاقتصاد البريطانى من أجل إتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

أشار استطلاع يوجوف لأعضاء الحزب إلى أن ما يقرب من نصفهم (46 في المائة) سيكونون سعداء برؤية نايجل فاراج، رئيس حزب "بريكست" كزعيمهم المقبل ، لكنهم قالوا إنهم يفضلون البقاء فى الاتحاد الأوروبي بدلاً من رؤية جيرمي كوربين، زعيم حزب العمال المعارض، رئيسا للوزراء.

وفي الوقت نفسه ، اعترف ساجيد جافيد، وزير الداخلية البريطانى، بأن رورى ستيوارت، المرشح على زعامة حزب المحافظين، يشكل تهديداً متزايدًا وأنه "يحصل على بعض الدعم من جميع المرشحين" بينما يصوت نواب حزب المحافظين فى الجولة الثانية من المسابقة لاختيار رئيس وزراء بريطانيا المقبل.

وأضافت الصحيفة أن بوريس جونسون، المرشح الأوفر حظا لخلافة تيريزا ماى، قرر المشاركة فى نقاش مباشر على بي بي سي ، بعد أن رفض المشاركة فى المناظرة الأولى.

ويحتاج المرشحون فى الجولة الثانية من المسابقة إلى 33 صوتًا على الأقل للبقاء فى السباق ، والوصول إلى الجولة النهائية. إذا نجح جميع المرشحين في الحصول على الحد الأدنى البالغ 33 صوتًا ، فسيتم إلغاء المرشح الذى يحصل على أقل عدد. بحلول نهاية الأسبوع ، سيتم إجبار أربعة من الستة على ترك المنافسة.