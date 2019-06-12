اسباب ارتفاع ضغط الدم التدخين والتقدم في العمر

كتبت فاطمة ياسر

ارتفاع ضغط الدم مشكلة مرضية يتعرض للإصابة بها الكثيرون، فعند التعرض للإصابة يشعر الشخص المصاب بألم شديد في الرأس، وقد يتسبب فى الشعور بالرغبة فى القىء في بعض الأحيان، ويعد ارتفاع الضغط المستمر دليل على الإصابة بمشاكل فى القب، ولذا يجب عدم إهمال هذا الأمر فى كل الأحوال.

وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي أسباب ارتفاع ضغط الدم، وذلك وفقا لموقع "webmed"، الذي أكد ارتفاع الضغط المستمر يتسبب في تعرض الشخص المصاب للموت المفاجئ، نتيجة لارتفاع نسبة الضغط علي الشرايين في الجسم.

أسباب ارتفاع ضغط الدم

هناك العديد من الأسباب التي تشير إلى وجود مشكلة ما في الجسم، والتي توضح أن هذا الجسم يعاني من مشكلة صحية ما، ولذا يجب التعرف على الأسباب التى تتسبب في زيادة أو ارتفاع نسبة ضغط الدم، ومنها التالي:

- تعرض الكلي لمشاكل صحية ما يعد من أبرز العلامات التي يجب توخي الحذر منها، لذا عند تكرار ارتفاع نسبة ضغط الدم، مع الإصابة بألم شديد فى الظهر، ومشاكل فى التبول، تعد من أبرز العلامات التى تحذر من الإصابة بمشاكل فى الكلى.

- هل تعلم أن التعرض لتغيرات في هرمونات الجسم تعد من أبرز الأسباب التي تعرض جسم الإنسان للإصابة بارتفاع نسبة ضغط الدم، والتى يجب توخى الحذر منها بشكل كبير.

- نجد أن الكثير من الأشخاص الذين يعانون من مشاكل فى حياتهم اليومية والمعرضون للإصابة بالضغط النفسى والعصبى، هم الأكثر عرضة للإصابة بارتفاع نسبة ضغط الدم، ويتطلب منهم التخلص من هذا الأمر بشكل سريع عن طريق أخذ المهدئات، للتخلص من تلك المشاعر السلبية.

- كلما تقدم الشخص بالعمر يزداد فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم، ولذا يجب تجنب هذا الأمر عن طريق تناول الطعام الصحي، وتجنب التدخين، وأيضا تجنب الشعور والإصابة بالأمراض المزمنة.