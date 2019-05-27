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اضبطه عشان صحتك..تعرف علي مخاطر ارتفاع ضغط الدم المفاجئ

الإثنين، 27 مايو 2019 10:30 م
اضبطه عشان صحتك..تعرف علي مخاطر ارتفاع ضغط الدم المفاجئ
كتبت فاطمة ياسر
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القاتل الصامت..هذا ما يطلق علي مرض ارتفاع ضغط الدم، وذلك لأنه قد يرتفع بشكل مفاجيء وهذا يؤثر علي صحة وعلي حياة المريض بشكل كبير، فقد يزداد فرص الإصابة بالسكتات الدماغية والوفاة، ولذا يجب علي الشخص المريض بالضغط تنظيم نسبته والحد من ارتفاعه، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي مخاطر ارتفاعه، وذلك وفقا لموقع "WEBMED".

يرجع السبب في ارتفاع ضغط الدم بشكل مفاجئ إلي كثرة تناول المشروبات الغنية بالكافيين، والتعرض للضغط النفسي والعصبي، والتعب والاجهاد، وعدم أخذ القسط الكافي من النوم، والإكثار من تناول الأطعمة الدسمة التي تحتوي علي نسبة عالية من الملح.

والتعرض لارتفاع ضغط الدم بشكل مفاجئ يتسبب في الكثير من المخاطر الصحية، ومنها :

-يتعرض الشخص لعدم القدرة علي التركيز بشكل جيد.

-الدوخة بشكل شديد.

-التعرض للجلطات الدماغية.

- قد تتعرض العين لاتفاع الضغط وهذا يتسبب في فقدان النظر، أوالإصابة بارتشاح في الشبكية.

-التعرض لتضخم في القلب، وعدم القدرة علي التقاط الأنفاس بشكل طبيعي أو جيد.

-حدوث ضيق في شرايين الكلى وهذا يعرضها بالضمور.

وهناك بعض النصائح الطبية التي يجب علي مريض الضغط اتباعها للحد من التعرض والإصابة بالمضاعفات العديد الخاصة باترافع ضغط الدم بشكل مفاجيء، وأهمها تناول أدوية الضغط بانتظام، ممارسة الرياضة بشكل منتظم، تناول الأطعمة الخفيفة.

 


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ارتفاع ضغط الدم المفاجيء


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