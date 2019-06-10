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وصول منتخبى نيجيريا وزيمبابوى مطار القاهرة للمشاركة فى أمم أفريقيا

الإثنين، 10 يونيو 2019 04:54 ص
وصول منتخبى نيجيريا وزيمبابوى مطار القاهرة للمشاركة فى أمم أفريقيا وصول منتخبى نيجيريا وزيمبابوى بمطار القاهرة
كتب هانى عثمان

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وصل مطار القاهرة الدولي،  منتخبي نيجيريا وزيمبابوي علي متن طائرة خاصة، بصالة 4 المخصصة للبطولة، استعداداً لخوض منافسات بطولة الأمم الافريقية 2019 التي تسضيفها مصر في الفترة من 21يونيو حتي 19يوليو 2019.
 
وحرص فريق من العلاقات العامة على استقبال بعثتي المنتخبي بالورود على متن الطائرة الخاصة بمنتخبي نيجيريا و زيمبابوي.
 
وأنهت وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة، كافة الاستعدادات النهائية لاستضافة مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 2019 والتي ستقام خلال شهر يونيو الحالي، حيث تم عقد عدة اجتماعات تنسيقية بين الجهات المعنية من وزارة الطيران المدني ووزارة الشباب والرياضة والخارجية والداخلية والصحة والسياحة وغيرها للإعداد والتنسيق الجيد لاستقبال الوفود والبعثات والفرق الرياضية المشاركة في الحدث.
 
وصول منتخبى نيجيريا وزيمبابوى مطار القاهرة (1)
 

وصول منتخبى نيجيريا وزيمبابوى مطار القاهرة (2)
 

وصول منتخبى نيجيريا وزيمبابوى مطار القاهرة (3)
 

 


كأس الأمم الأفريقية

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