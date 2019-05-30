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كتر السوائل وامضغ الأكل كويس.. نصائح للحفاظ على وزنك بعد عزومات رمضان

الخميس، 30 مايو 2019 10:30 م
كتر السوائل وامضغ الأكل كويس.. نصائح للحفاظ على وزنك بعد عزومات رمضان دايت - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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يتساءل الكثيرون حول كيفية إنقاص الوزن فى نهاية شهر رمضان، خاصة مع كمية الطعام الكبيرة التى نتناولها والعزومات الرمضانية التى كانت طوال الشهر، فى هذا التقرير نتعرف على مجموعة نصائح تساعدك على الحفاظ على وزنك فى رمضان.

ووفقاً لما ذكر موقع step to health  فإن شرب الماء من الأشياء الأساسية للحفاظ على الوزن بصفة عامة لذا يجب عليك الإكثار من كمية السوائل التى تشربها بعد الإفطار، حتى لا تتعرض للجفاف، وكذلك لأن شعورك بالعطش قد يجعلك تتناول المزيد من الطعام، لذا يمكنك أن تبدأ الإفطار بتناول 3 تمرات مع 2 كوب من الماء ثم تذهب للصلاة وتتناول باقى طعامك.

ويجب أن تتناول الطعام ببطء ومضغه جيداً لأن ذلك يساعدك أيضاً فى الحفاظ على وزنك فى رمضان،  كما أنه يجب عليك الاهتمام بوجبة الإفطار واحرصى على تناول كل العناصر الغذائية من الخضروات والبروتين والفواكه.

ومن الخطأ المبالغة فى تناول وجبة ﺍﻟﺴﺤﻮﺭ لتعويض كل الطعام الذى ستفقده ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ، حيث أننا لا نمتلك مكاناً لتخزين الطعام مثل الجمل، لذا لا تأكل أكثر من كمية الطعام التى تحتاجها.

الوزن فى رمضان

 

الاهتمام بتناول البروتين خاصة فى السحور، مثل: البيض أو دقيق الشوفان، لأنهما يبقيان لفترة أطول فى الجهاز الهضمى وبالتالى يقل الإحساس بالجوع  وفى نفس الوقت السعرات الحرارية بهما أسرع فى الحرق.

 ويجب عدم الإفراط فى تناول الحلويات، ويمكن الحصول على قطعة حلويات صغيرة فى اليوم بدون إكثار ويفضل ألا يتم تناول الحلويات يومياً.

ومن الضرورى توافر البروتين فى السحور مثل: البيض أو دقيق الشوفان، لأنهما يبقيان لفترة أطول فى الجهاز الهضمى وبالتالى يقل الإحساس بالجوع  وفى نفس الوقت السعرات الحرارية بهما أسرع فى الحرق.

 ويجب عدم الإفراط فى تناول الحلويات، ويمكن الحصول على قطعة حلويات صغيرة فى اليوم بدون إكثار ويفضل ألا يتم تناول الحلويات يومياً.


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