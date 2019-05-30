قائمة وجبات ضيفها لطعامك لو عايزة تتبعي رجيم البحر المتوسط

كتبت فاطمة خليل

حمية البحر الأبيض المتوسط أو The Mediterranean Diet​​، من أنظمة الدايت الشهيرة والتى حازت جائزة أفضل حمية غذائية لعام 2019، وفقاً للتقرير العالمى بالولايات المتحدة الأمريكية، وفى السطور التالية نقدم لكم خطة للوجبات التى يمكن أن تتناولها إذا كنت تتبع نظام رجيم البحر المتوسط، بحسب ما ذكر موقع "women health".



دايت البحر المتوسط

وقد أثبتت الدراسات العلمية أن حمية البحرالأبيض المتوسط ​​لها الكثير من الفوائد منها أنه يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان، كما تظهرالأبحاث أنه قد يبطئ الشيخوخة.

وأفضل في النظام الغذائي للبحرالأبيض المتوسط ​​هو أنه ليس"دايت" ولكنه أسلوب ونمط حياة، حيث أنه يترك لك الحرية فى تناول مجموعة واسعة من الأطعمة، وبدلاً من التركيزعلى إنقاص الوزن، يدعم هذا الدايت تطويرعادات صحية، مثل تناول المزيد من الفواكه والخضروات.

أطعمة تجنبها فى دايت البحر المتوسط



-يجب عليك تجنب الأطعمة المصنعة والمغلفة والاستمتاع بأطعمة طازجة كاملة كلما كان ذلك ممكنًا.

-تجنب اللحوم المصنعة، الحبوب المكررة (الخبز الأبيض)، الزيوت المكررة.

تقليل السكريات إلى الحد الأدنى الذى يمكنك تقليله.

خطة الأطعمة التى يجب تناولها فى حمية البحر المتوسط

إذا كنت مهتمًا باتباع أسلوب البحر الأبيض المتوسط ​​في تناول الطعام، فإليك الأطعمة التي يجب أن تتناولها:

-الفواكه: جميع الفواكه الطازجة مثل التفاح والبرتقال والكمثرى والبطيخ والعنب والتوت والتواريخ والتين والخوخ والجريب فروت.

-الخضروات: جميع الخضروات الطازجة مثل الطماطم، السبانخ، البروكلي، اللفت، القرنبيط، الخيار، الفلفل، البصل، البطاطا الحلوة والبطاطس واللفت ، (الخضروات المجمدة مع عدم وجود مكونات مضافة).

-الحبوب الكاملة: الحبوب الكاملة ، بالإضافة إلى الخبز والمعكرونة المصنوعة من مكونات الحبوب الكاملة، ويشمل ذلك القمح الكامل والشوفان والشعير والجاودار والكينوا والأرز البني.

-المكسرات والبذور: المكسرات الكاملة مثل اللوز، والجوز، والبندق، والكاجو، والفستق، بذور مثل بذور عباد الشمس وبذوراليقطين، وبذورالسمسم وبذور الكتان.

-البقوليات: الفاصوليا السوداء، الفاصوليا، العدس، الحمص، الفول.

-الدهون الصحية: زيت الزيتون البكر الممتاز، الأفوكادو، زيت الأفوكادو، زيت الجوز، الزيتون.

-منتجات الألبان: كميات معتدلة من منتجات الألبان مثل الزبادي والجبن والحليب.

-الأسماك والمأكولات البحرية: الأسماك والأسماك الدهنية مثل: سمك السلمون والسردين والماكريل والجمبري وسمك التونة.

-بروتين حيواني آخر: كميات معتدلة من الدواجن والخيارات الخالية من الدهن، اللحوم الحمراء.

-الأعشاب والتوابل: الثوم ، توابل، ريحان، زعتر، نعناع، حكيم، إكليل الجبل، قرفة، جوزة الطيب .