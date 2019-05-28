لو وصلتى لسن الثلاثين.. 8 عادات صحية ضيفيها لنمط حياتك

كتبت فاطمة خليل

سن الثلاثين من المراحل المهمة فى فترة الشباب لكل امرأة، ويجب أن تهتم كل امرأة بصحتها خلال هذا السن، للحفاظ على صحتها وشبابها أطول فترة ممكنة، فى هذا التقرير نقدم لك 8 عادات صحية يمكن أن تضيفيها لنمط حياتك بمجرد وصولك سن الثلاثين.



ممارسة الرياضة

ممارسة رياضة تفضلينها

ذكر موقع "women health" أن التمارين الرياضية تعمل على تحسين حالتك المزاجية، وتجعلك تنامين بشكل أفضل، وتساعدك على الحفاظ على وزن صحى، لذا يمكنك إضافتها كعادة فى حياتك بعد سن الثلاثين.



شرب الماء

شرب المزيد من الماء

يمكن أن يساعدك شرب الماء على فقدان الوزن، تحسين مزاجك، أيضاً.

الإقلاع عن التدخين

يزيد التدخين بشكل خطير من احتمالات إصابتك بسرطان الرئة وقد يضر دماغك، وتشير الأبحاث المنشورة فى عام 2012 إلى أن النساء اللائى تركن التدخين قبل أن يبلغن الأربعين من العمر يعشن لمدة 10 سنوات على الأقل أكثر من أولئك اللائى يواصلن التدخين.

كونى أكثر نشاطاً وتجنبى كثرة الجلوس فى مكانك

تشير الأبحاث إلى أنه كلما زاد الوقت الذى تجلسين فيه على الكرسى زاد خطر إصابتك بالسمنة وأمراض القلب والسكرى، لذا أضيفى المزيد من الحركة والنشاط إلى يومك وتجنبى الكسل.

الخروج مع أصدقائك

الخروج مع الأصدقاء يساعدك على التخلص من التوتر (وهو أمر مهم للصحة النفسية والقلب) وتحسين حالتك النفسية.

تعرفى على تاريخ عائلتك الصحى

كلما زادت معرفتك بالتاريخ الصحي لعائلتك كنتِ أفضل استعداداً لمواجهة أى مشكلات صحية قد تطرأ على حياتك.

قومى بعمل فحص دورى لصحتك

يمكنكِ عمل فحص دورى لصحتك بمجرد بلوغك سن الثلاثين.

احصلى على الفيتامينات من الطعام قدر الإمكان

الحصول على أكبر عدد ممكن من الفيتامينات والمعادن التى تحتاجها من نظامك الغذائى يعد فكرة أفضل من الاعتماد على المكملات الغذائية الدوائية.