تفشي الحصبة يضرب مطار "نيوارك" الدولى وارتفاع الحالات لـ 535 بنيويورك

كتب بيتر إبراهيم

كشفت تقارير طبية اليوم أن مرض الحصبة يضرب مطار نيوآرك ليبرتي الدولي مع ارتفاع عدد الحالات إلى 535 في مدينة نيويورك، مما يُحتمل أن يُعرِّض آلاف المسافرين للمرض، وفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

والأكثر من ذلك، أن مدينة نيويورك المجاورة لديها الآن 535 حالة من الحصبة ، أي بزيادة قدرها 12 مريضًا في أقل من أسبوع ، وفقًا لأحدث بيانات المدينة ، التي صدرت اليوم. وعلى الرغم من تفشي الحصبة الآن على مستوى البلاد فى 25 ولاية - فإن المجتمعات اليهودية الأرثوذكسية في نيويورك تحملت العبء الأكبر للمرض في الولايات المتحدة التي تسببت في مرض ما يقرب من 900 شخص.



الحصبة

وفي محاولة لوقف تفشي المرض ، أمرت الحكومة كل شخص بالغ والأطفال الأكبر من خمس سنوات بالتطعيم أو مواجهة غرامات تصل إلى 1000 دولار.

وحتى الآن ، تم إصدار 122 أمر استدعاء لسكان نيويورك غير المحصنين الذين رفضوا الحصول على التطعيم لأنفسهم أو لأطفالهم.

ومع ذلك ، فإن الفيروس شديد العدوى ولا يزال ينتشر ، وكان آخرها في صنسيت بارك ، بروكلين ، حيث تحاول إدارة الصحة في المدينة الآن الوصول إلى الأشخاص المصابين.