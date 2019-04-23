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نتنياهو يستفز العرب بوعد إطلاق اسم ترامب على قرية فى هضبة الجولان ..فيديو

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 06:09 م
نتنياهو يستفز العرب بوعد إطلاق اسم ترامب على قرية فى هضبة الجولان ..فيديو بنيامين نتنياهو وأسرته فى هضبة الجولان
كتب محمد رضا
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زار رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، هضبة الجولان فى سوريا، اليوم الثلاثاء، ترافقه أسرته، وذلك فى خطوة لاستفزاز مشاعر العرب والدول الرافضة للاعتراف الأمريكى بسيادة دولة الاحتلال على الأراضى السورية، واحتفى نتنياهو بزيارته بنشر صوره مع أسرته، معلقًا عليها "زرت مع عائلتى الكنيس اليهودى القديم فى كفر ناحوم وموقع غاملا الأثرى فى الجولان، ما أجملك يا أرض إسرائيل".

وواصل رئيس الوزراء الإسرائيلى، استفزازه للعرب، بنشر مقطع فيديو وزوجته سارة تقف إلى جواره، معلقًا عليه "سأطلق اسم الرئيس الأمريكى ترامب على قرية أو مدينة فى هضبة الجولان امتنانًا له على اعترافه بسيادتنا الأبدية عليها".

 

 

وقال نتنياهو عبر الفيديو، "أتواجد هنا مع عائلتى وجماهير حاشدة من المواطنين الإسرائيليين عند سفح هضبة الجولان، ونفرح فرحًا حقيقيًا بمناسبة حلول عيد الفصح وببلادنا الجميلة، وهناك فرح أخر لأننى حققت قبل عدة أسابيع اعترافًا رسميًا من قبل الرئيس ترامب بالسيادة الإسرائيلية الأبدية على هضبة الجولان، وأعتقد أنه يجب التعبير عن تقديرنا لذلك بإطلاق اسم دونالد ترامب على قرية أو مدينة فى هضبة الجولان، وسأطرح ذلك على جدول أعمال الحكومة فى القريب العاجل".

بنيامين نتنياهو مع زوجته سارة فى هضبة الجولان
بنيامين نتنياهو مع زوجته سارة فى هضبة الجولان

 

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أعلن الشهر الماضى الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية المحتلة، ما أثار ردود أفعال رافضة من العديد من دول العالم.

والجولان أراض سورية تحتلها إسرائيل منذ الخامس من يونيو 1967، وترفض الانسحاب منها رغم قرار مجلس الأمن الدولى رقم 497، الصادر بالإجماع فى 17 ديسمبر 1981، والذى يدعو إسرائيل إلى إلغاء ضم مرتفعات الجولان السورية، واعتبار قوانينها وولايتها وإدارتها هناك لاغية وباطلة وليس لها أثر قانونى دولى.

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رئيس الوزراء الإسرائيلى وأسرته فى هضبة الجولان

 

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نتنياهو وأبنائه فى هضبة الجولان

 

 


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