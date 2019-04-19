نقيب المهندسين: المشروعات العملاقة الأخيرة لم تشهدها مصر من قبل

كتبت آية دعبس

قال المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، إن محافظة الوادي الجديد كان يطلق عليها محافظة نائية، لكنها حاليا يمكن وصفها بأنها المحافظة الواعدة، بعد ما شهدته من مشروعات للتنمية خلال الفترة الماضية، منوهًا إلي أن الوطن يعتمد اليوم علي شبابها وخير دليل علي ذلك وجود نائبة لمحافظ الوادي الجديد من القيادات الشبابية.

ولفت نقيب المهندسين، خلال كلمته بحفل تكريم قدامي المهندسين بنقابة الوادي الجديد، بحضور أعضاء هيئة مكتب النقابة العامة، وبحضور نائب محافظ الوادي الجديد، وعدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة، إلي أنه استعرض مع محافظ الوادي الجديد خطة مشروع 1000 فدان لزراعة النخيل، مؤكدًا علي مشاركة النقابة العامة بهذا المشروع.

وشدد ضاحي، علي أن ما حدث خلال السنوات القليلة الماضية من مشروعات عملاقة وشبكات طرق ضخمة، خلال 5 سنوات، لم تشهدها مصر من قبل علي مر السنوات الماضية، بالإضافة لقناة السويس الجديدة، ومشروعات الطاقة والكهرباء، كل ذلك يؤكد أن هناك وطن يعمل به رجال بكل عزيمة وإصرار ونجاح.

وأكد ضاحي، أنه يشعر الآن بتواجده في محافظة الوادي الجديد بنقاء ابنائها وصفائهم، مثل جوها الرائع، مقدمًا التحية لأبناء المحافظة بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وناشد ضاحي، جموع المهندسين بالتوجه والمشاركة الفعالة في تقديم ارائهم داخل صناديق الاقتراع حول التعديلات الدستورية دون تدخل من أحد في اختياراتهم، قائلا: كل المشروعات قامت علي أكتاف المهندسين، المهندسون هم عصب التنمية في مصر، لذا أناشد كل مهندسي مصر أن يقوموا بواجبهم الوطنى للمشاركة بالتصويت علي التعديلات الدستورية، ليكونوا قدوة لغيرهم".

وخلال الحفل تم تكريم الأمهات والآباء المثاليين وتكريم المهندسين الحاصلين على الماجستير، والمهندسين حديثي التخرج بتقدير امتياز وجيد جدًا، والمهندسين المحالين على المعاش، والمهندسين الفائزين بمراكز متقدمة في المسابقة الثقافية.